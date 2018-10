Vertiefte deutsch-litauische Zusammenarbeit besiegelt (FOTO)

Vilnius/Litauen (ots) -Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, und derOberbefehlshaber der Landstreitkräfte Litauens, BrigadegeneralValdemaras Rupsys, haben am 21. Oktober im litauischenVerteidigungsministerium in Vilnius ein Abkommen über eine vertieftemilitärische Zusammenarbeit unterschrieben. Die litauische IronWolf-Brigade ist nun der deutschen Panzerdivision zugeordnet, die dieTruppe für die einsatzgleiche Verpflichtung Enhanced Forward Presencein Litauen stellt.Mit dem Vertrag kann die bestehende Kooperation zwischen denlitauischen Landstreitkräften und einer deutschen Panzerdivisionweiter ausgebaut werden. Teile beider Heere werden auf den Gebietender Ausrüstung, der Ausbildung und der Prozessabläufe verzahnt. Sokönnen auch gemeinsame Operationen mit anderen NATO-Streitkräftenbesser geplant und umgesetzt werden. Die Entsendung litauischerOffiziere in den Stab einer deutschen Panzerdivision ist Ausdruckdieser engeren Zusammenarbeit.zum Gesamtbeitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.oktober2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB5UDE7234DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell