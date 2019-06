Vertiefte Diskussion des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes erforderlich

Berlin (ots) - Anlässlich der für morgen im Bundestag aufgesetzten2. und 3. Lesung des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes erklärt das DeutscheInstitut für Menschenrechte:"Das morgen zur Verabschiedung im Bundestag aufgesetzteGeordnete-Rückkehr-Gesetz sieht weitreichende Einschnitte in dieGrund- und Menschenrechte von Geflüchteten und Migranten vor: Sowerden etwa die Voraussetzungen für Freiheitsentzug im Rahmen einerAbschiebung erheblich abgesenkt, das Trennungsgebot zwischen Straf-und Abschiebungsgefangen aufgehoben und die Gewährleistung desmenschenwürdigen Existenzminimums für eine Gruppe von Geflüchteten inFrage gestellt. Auch Kinder werden von diesen Verschärfungenbetroffen sein. Die Änderungen schließen an eine Serie vonrestriktiven Rechtsänderungen aus den letzten Jahren an.Die enorme Beschleunigung und Verdichtung derGesetzgebungsverfahren im Asyl- und Migrationsbereich sowohl in derPhase der Ressortabstimmung als auch jetzt im parlamentarischenVerfahren führen zu einer unzureichenden Einbeziehung desSachverstandes aus den Verbänden, der Zivilgesellschaft und derVerwaltungspraxis. Damit ist auch eine der Schwere derGrundrechtseingriffe angemessene parlamentarische Auseinandersetzungmit den Gesetzentwürfen nicht möglich. Bereits der NationaleNormenkontrollrat hatte in seiner Stellungnahme zum Entwurf derBundesregierung darauf hingewiesen, dass keine akute Krisensituationvorliegt, die eine derartige Beschleunigung der Gesetzgebungnotwendig macht, und dass ein solches Vorgehen des Gesetzgebers zuLasten einer transparenten Gesetzesfolgenabschätzung und der Qualitätder Gesetze geht.Deshalb empfiehlt das Deutsche Institut für Menschenrechte demBundestag, die Lesung von der morgigen Sitzung abzusetzen. Auf einersoliden Faktengrundlage sollte das Parlament dann vertieft über diemenschenrechtlichen Auswirkungen der Änderungen sowie über die Frage,ob die Regelungen überhaupt die gesetzgeberischen Ziele erreichenkönnen, diskutieren.Ohnehin liegen die größten Herausforderungen für einenfunktionierenden Flüchtlingsschutz derzeit auf der europäischenEbene: Es gilt, eine solidarische und menschenrechtskonforme Lösungfür die Verteilung von Geflüchteten in der Europäischen Union und fürdie Beendigung der katastrophalen Zustände in den Flüchtlingslagernauf den griechischen Inseln zu finden sowie die Seenotrettung imMittelmeer sicherzustellen. Hierauf sollte die Bundesregierung ihrHandeln konzentrieren."Pressekontakt:Bettina HildebrandPressesprecherinZimmerstraße 26/2710969 BerlinTel.: 030 259 359-14Mobil: 0160 966 500 83E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell