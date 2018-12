Vertiefen, spezialisieren, professionalisieren: mit den ifp-Bootcamps ins digitale Medienzeitalter starten / Vierteilige Weiterbildungsangebote für zukünftige Daten- und Bewegtbildjournalisten (FOTO)

München (ots) -Zwei neue Bootcamps hat die katholische Journalistenschule ifp für2019 entwickelt: Ein Datenjournalismus-Bootcamp und ein MobileReporting-Bootcamp. Die beiden vierteiligen Workshop-Reihen richtensich an Journalistinnen und Journalisten, die sich spezialisierenwollen.Bootcamp 1: Datenjournalismus mit der Programmiersprache "R"Statt wie bisher um HTML, CSS und Javascript geht es im neuenBootcamp des ifp um die Programmiersprache "R". "R" erleichtertstatistische Berechnungen und das Erstellen von Grafiken und machtDatenjournalisten unabhängiger von Excel und Tools. WarumProgrammieren für Datenjournalismus-Pioniere wichtig ist? "Wirbefreien uns als Journalisten von vielen Limitierungen", sagte derbritische Journalist Paul Bradshaw jüngst dem MediumMagazin. Bradshawgilt als einer der Vordenker moderner Journalistenausbildung. Er hatbeobachtet, dass Medienorganisationen sich schwertun, neu geschaffeneDaten-Jobs zu besetzen. Aus dem "R"-Bootcamp werden genau solcheFachkräfte hervorgehen.Mit den beiden "Journocode"-Mitgliedern Marie-Louise Timcke(Funke) und Kira Schacht (DW) sowie den Münchnern BenedictWitzenberger (SZ) und Steffen Kühne (BR) hat das ifp vier Referentengewinnen können, die "R" täglich in der Redaktionspraxis einsetzen."Online-Tutorials sind gut - aber gemeinsam im Team lernt es sichnoch besser", sagt ifp-Studienleiterin Isolde Fugunt, die bereits fürdie Coding-Bootcamps am ifp verantwortlich war. Partner des"R"-Bootcamps ist das Media Lab Bayern. "Damit Innovationen inMedienhäusern eine Chance haben, brauchen wir Journalisten, die eineSchnittstelle zwischen Technologie und Redaktion bilden. Das"R"-Bootcamp fördert genau das, deshalb unterstützen wir es sehrgern", sagt Geschäftsleiterin Lina Timm.Interessenten können sich um zwei Stipendien bewerben: dasMedienNetzwerk Bayern unterstützt einen freien Journalisten ausBayern. Ein Teilstipendium des Fördervereins des ifp (Fifp) richtetsich an Absolventen des ifp. Bewerbungsschluss für alleInteressierten ist der 15. Februar 2019. Die Reihe läuft von Aprilbis Dezember 2019.http://www.journalistenschule-ifp.de/seminardetails/950Bootcamp 2: Mobile ReportingMit dem Smartphone können Journalisten schnell, kostengünstig undmit wenig technischem Zubehör Videos realisieren. "Video ist King",da ist sich ifp-Studienleiterin Julia Walker sicher. Gemeinsam mitdem Digitaljournalisten Martin Heller hat sie dasMobile-Reporting-Bootcamp entwickelt. Teilnehmende desifp-Einführungsseminars hatten sich eine Möglichkeit gewünscht, nochmehr über mobile Bewegtbildproduktion zu lernen. Diese Lücke schließtdas ifp und bietet Journalisten eine fundierte, persönliche undintensiv betreute Workshopreihe vom Storytelling bis zur Verbreitung.Partner der Reihe ist die katholische Unternehmensberatung MDG mitSitz in München. Sie vergibt zudem zwei Teilstipendien anJournalisten aus kirchlichen Einrichtungen.Bewerbungsschluss ist der 30. April 2019. Die Reihe läuft von Juli2019 bis Januar 2020.http://www.journalistenschule-ifp.de/seminardetails/953Pressekontakt:Isolde Fugunt, Studienleiterin, Institut zur Förderungpublizistischen Nachwuchses (ifp), Kapuzinerstr. 38, 80469 München.Tel.089-549103-17, mobil 0160-95682598, E-Mail:fugunt@journalistenschule-ifp.de, @fuguntOriginal-Content von: Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses e. V. (ifp), übermittelt durch news aktuell