Vertical Media veröffentlicht ersten Gründerszene Report

Berlin (ots) - Start der Gründerszene Reports - Ergänzung desVertical Media Portfolios um Paid Content Angebote - "StartupInvestment Guide 2019" als Download erhältlich unterhttps://gs-reports.deDas Medienhaus Vertical Media, welches u.a. mit Gründerszene dasführende Onlinemagazin der Startup-Szene und Digitalwirtschaftherausgibt, veröffentlicht ersten Gründerszene Report mit dem Titel"Startup Investment Guide 2019". Die Gründerszene Reports ergänzenVertical Medias Portfolio um bezahlte Inhalte.Gründerszene ReportsIn den letzten 10 Jahren hat Gründerszene eine umfangreicheExpertise rund um Startups, Technologien und Digitalisierungaufgebaut und bietet seinen Lesern mit den Gründerszene ReportsInsights zu dezidierten Themenfeldern der Digitalwirtschaft. In derZusammenarbeit zwischen erfahrenen Gründerszene-Redakteuren undExperten der Branche entstehen auf 100+ Seiten qualitative Leitfädenfür Gründer, Investoren und Corporates der Digitalwirtschaft. DieHerausgabe weiterer Reports ist für die kommenden Monate bereits inPlanung. Dr. Lars Janzik, Geschäftsführer Vertical Media: "DieSelektion von fachspezifischen Inhalten ist zeitintensiv und dieDifferenzierung von Relevanz und Qualität oftmals schwierig. Dahermöchten wir mit den Gründerszene Reports eine Alternative für unsereLeser schaffen, indem wir kontinuierlich mit Expertenteams fachlichrelevante Themenfelder umfassend analysieren und qualitativaufbereiten."Startup Investment Guide 2019Der "Startup Investment Guide 2019" ist der Startschuss derGründerszene Reports und dient als Leitfaden allen, die Kapitalsuchen, in Startups investieren möchten oder verstehen wollen, wiedie Finanzierung von jungen Unternehmen funktioniert. EtablierteUnternehmen erfahren, wann sich Investments in Startups oderVenture-Capital-Fonds lohnen und worauf es bei einer erfolgreichenZusammenarbeit mit jungen Unternehmen ankommt. Des Weiteren ist derZugang zum Investoren-Finder enthalten, einer kontinuierlichaktualisierten Online-Investorendatenbank, die einen Überblick derAktivitäten relevanter Geldgeber hierzulande sammelt und vermittelt.Erhältlich ist der "Startup Investment Guide 2019" ab 299,00 EURinkl. MwSt unter https://gs-reports.deÜber Vertical MediaVertical Media ist das Medienhaus der deutschen Digitalwirtschaftund verbindet als zentraler Teil des digitalen Ökosystems Industrieund Startups auf verschiedenen Plattformen miteinander. Gründerszeneist als Plattform der deutschen Digitalwirtschaft die führendeMedienmarke Vertical Medias und vereint Onlinemagazin,Karrierebereich inklusive Jobbörse und bietet offline mit Events wieSpätschicht und Heureka spannende Netzwerkformate.