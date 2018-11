Vertical Farming in der Stadt: Vapiano-Gründer Mark Korzilius will das deutsche Grünzeug neu erfinden

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

Hamburg (ots) - Mit seinem Salat-und-Kräuter-Start-up will"Vapiano" - Gründer Mark Korzilius den "Vertical Farming"-Trend ausJapan und den USA auch in Deutschland etablieren. B-EAT, das Food-und Gastronomiemagazin besuchte die Versuchsanlage von "Farmers Cut",die der 54-jährige zusammen mit Mitgründerin Isabel von Molitorleitet - mitten in der Hamburger Innenstadt.In Gehweite zum Hauptbahnhof züchtet Korzilius unter LED-LampenBabyleaf-Salat, Rauke und Pak Choi, die unter perfektenWachstumsbedingen in nur 18 Tagen aus den riesigen Regalen geerntetwerden können. Und das zu 100 Prozent regional, wie einKernversprechen des Start-Ups garantiert. Eine konstante Temperaturund künstlich zusammengesetzte Nährstofflösungen machen den Anbau dasganze Jahr über nicht nur möglich, sondern auch effizient. VerticalFarming verbraucht etwa 80 Prozent weniger Wasser als der Anbau aufdem Acker."Keine Pestizide, keine Schnecken, kein Dreck", sagt MarkKorzilius, und steckt sich eine Salatpflanze samt Wurzel in den Mund,kaut und grinst. Vertical Farming spiegele sich auch im Geschmackwider, er sei zehnmal intensiver, weil er aus alten Sorten gezogenwürde und unter perfekten Bedingungen heranwachse. Korzilius glaubt,dass das auch bei Verbrauchern in Deutschland gut ankommt. Dernachhaltige Gedanke des geschmacksintensiven Grünzeugs habe zumBeispiel schon einige Hamburger Restaurants überzeugt.2002 eröffnete Mark Korzilius die erste Filiale derRestaurantkette "Vapiano" in Hamburg, in der es Pizza, Pasta undAntipasti direkt vom Küchentresen gibt. Heute existieren rund 200"Vapianos" in 33 Ländern.Der vollständige Beitrag über Food-Mover Mark Korzilius erscheintin der neuen Ausgabe des Food- und Gastronomiemagazins B-EAT, das absofort am Kiosk erhältlich ist.