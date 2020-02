Verti bietet Zusatzrabatt für E-Fahrzeuge / Kfz-Direktversicherer unterstützt umweltfreundliches Fahren

Berlin (ots) - Wer sich beim Autokauf für ein Elektrofahrzeug entscheidet, kanndoppelt profitieren: Zusätzlich zum erhöhten Umweltbonus von bis zu 6.000 Euro,der aktuell von der EU-Kommission grünes Licht erhalten hat, gibt es bei Vertieinen sogenannten CO2-Rabatt von zehn Prozent.Sofern das Fahrzeug entweder ein reines E-Fahrzeug ist oder maximal 2,2 Tonnenwiegt und dabei einen CO2-Ausstoß von weniger als 110 Gramm pro Kilometerverursacht, ist es automatisch für den CO2-Rabatt bei Verti qualifiziert.Produktvorstand Carlos Nagore erläutert: "Nachhaltigkeit hat bei uns Tradition.Wir haben den CO2-Rabatt bereits 2007 eingeführt, um schadstoffarmes Fahren zubelohnen und Anreize zu schaffen, durch das eigene Konsum- und Fahrverhalten dieUmwelt zu entlasten."Besonders kundenfreundlich ist, dass der CO2-Rabatt bei Verti nicht extrabeantragt werden muss. Wer sein entsprechend emissionsarmes Fahrzeug bei Vertiversichert, erhält den Nachlass von zehn Prozent automatisch: Der Rabatt wirdbasierend auf den Schlüsselnummern direkt in die Prämie eingerechnet. Ob daseigene Auto in diese Kategorie fällt, kann auf der Website desDirektversicherers geprüft werden.Derzeit beträgt der Anteil der bei Verti versicherten Fahrzeuge mit CO2-Rabattrund fünf Prozent. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich dieser Satz auchaufgrund der staatlichen Förderung für E-Fahrzeuge künftig erhöht. AusführlicheInformationen zu Versicherungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge gibt es onlineunter www.verti.de.Über VertiDie Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800.000 versicherten Kraftfahrzeugendas zweitgrößte Kfz-Direktversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründetwurde das Unternehmen 1996. Mehr als 550 Mitarbeiter sind bei Verti beschäftigt.Der Fokus von Verti liegt auf Kfz-Versicherungsprodukten. Zu den weiterenProdukten zählen Versicherungen für Motorräder, Privat- undVerkehrsrechtsschutzversicherungen sowie Privathaftpflicht- undRisiko-Lebensversicherungen. Seit 2011 ist Verti die weltweite Digitalmarke desglobalen Versicherungskonzerns MAPFRE. In Deutschland gibt es Verti seit 2017,zuvor firmierte das Unternehmen hier als Direct Line. MAPFRE ist führenderVersicherer auf dem spanischen Markt und die größte spanische multinationaleVersicherungsgruppe der Welt.Pressekontakt:Verti Versicherung AGHeike OrtliebJunior Referentin Corporate Communications & CSRTelefon: +49 3328 449 - 353E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43258/4525364OTS: Verti Versicherung AGOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell