Vertex erhält EU-Zulassung für weitere Kombinationstherapie zur Behandlung von Mukoviszidose

MÜNCHEN (ots) -- Erste Behandlungsoption für Patienten mit F508del-Mutation undMutationen, die zu einer Restfunktion des CFTR-Ionenkanalsführen -- Zusätzliche Therapieoption für Betroffene mit homozygoterF508del-Mutation -Die Europäische Kommission hat einer weiteren Therapie von Vertexdie Marktzulassung für die Behandlung von Patienten mit Mukoviszidose(oder cystischer Fibrose; CF) erteilt. Von dem Arzneimittelprofitieren Betroffene, die bisher nur mit symptomatischen Therapienbehandelt werden konnten. Dazu gehören Patienten, bei denen beideKopien des CFTR-Gens von einer F508del-Mutation betroffen sind oderbei denen eine Kopie eine F508del-Mutation aufweist und die zweiteKopie eine von 14 anderen Mutationen, welche zu einer Restaktivitätdes CFTR-Proteins führen (P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G,711+3A->G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G->A, 3272-26A->G und3849+10kbC->T).(1)Vertex forscht intensiv an Therapien, die sich gegen die Ursachender erblichen, bisher unheilbaren, seltenen Erkrankung richten undsomit dem fortschreitenden und tödlichen Verlauf entgegenwirkenkönnen. Die Ursache für CF sind Defekte im sogenannten CFTR-Gen(Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), die dazuführen, dass ein fehlerhaftes CFTR-Protein gebildet wird.(2) DasCFTR-Protein ist ein Chloridkanal, der den Wasser- und Salzhaushaltreguliert. Ist er defekt, sammelt sich auf den Oberflächen vonbestimmten Organen, etwa den Atemwegen, zähflüssiger Schleim. DieFolge sind chronische Infektionen und eine fortschreitende undtödlich endende Schädigung der Lunge.(2,3,4)Das neu zugelassene Medikament setzt an dem genetisch bedingtenDefekt des CFTR-Proteins an. Einer der beiden Wirkstoffe sorgt dafür,dass das CFTR-Kanalprotein die Zellmembran erreicht. Der andereWirkstoff erhöht die CFTR-Kanal-Öffnungswahrscheinlichkeit auf derZelloberfläche.(5,6)Zur Therapie für CF-Patienten gehören Antibiotika gegen akute undchronische Infektionen, Verdauungsenzyme, Schleimlöser und weitereMedikamente, die zur Behandlung der Symptome eingesetzt werden. Dienun zugelassene Kombination ist bei in fragekommenden Patientenzusätzlich zu den bisher verfügbaren Therapien einzunehmen, und stehtin Tablettenform zum Einnehmen zur Verfügung.Über Cystische Fibrose (CF/Mukoviszidose)Cystische Fibrose ist eine genetisch bedingte, seltene,lebensverkürzende Krankheit, von der rund 75.000 Menschen inNordamerika, Europa und Australien betroffen sind.(7) Rund 42.000 vonihnen leben in Europa (8) und davon wiederum ca. 6.000 inDeutschland.(3)Ursache der cystischen Fibrose ist ein defektes oder fehlendesCFTR-Protein als Folge von Mutationen im CFTR-Gen.(2) Um ancystischer Fibrose zu erkranken, muss ein Kind zwei defekte CFTR-Gene- von beiden Eltern eines - geerbt haben.(9) Es sind etwa 2.000Mutationen im CFTR-Gen bekannt. Die Mutationen werden mittels Gentestbzw. Genotypisierung nachgewiesen. Manche dieser Mutationen haben zurFolge, dass an der Zelloberfläche zu wenig oder ein dysfunktionalesCFTR-Protein vorhanden ist; dies ist die Ursache der cystischenFibrose.(10) Aufgrund des defekten oder fehlenden CFTR-Proteins kommtes zu einem mangelhaften Salz- und Wasseraustausch von Zellenverschiedener Organe, einschließlich der Lunge. Dies führt zurAnsammlung von abnorm dickem, klebrigem Schleim, der chronischeLungeninfektionen und eine fortschreitende Schädigung der Lungeverursachen kann, die schließlich zum Tod führt.(2,3,11) InDeutschland versterben etwa die Hälfte aller an Mukoviszidoseerkrankten Personen vor dem Erreichen des 35. Lebensjahres.(8)Über VertexVertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) ist einweltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das sich der Erforschung,Entwicklung und dem Vertrieb innovativer Arzneimittel für Menschenmit schweren, lebensbedrohlichen Krankheiten widmet. Neben denklinischen Entwicklungsprogrammen zur cystischen Fibrose betreibtVertex mehr als ein Dutzend weiterer Forschungsprogramme zu denUrsachen weiterer schwerer und lebensgefährlicher Krankheiten.Vertex wurde im Jahr 1989 in Cambridge/Massachusetts gegründet undhat heute seinen Sitz im Bostoner Innvovations District. DasUnternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte sowieHandelsniederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada,Australien und Lateinamerika.Von der Fachzeitschrift Science wurde Vertex acht Jahre in Folgeals einer der besten Arbeitgeber im Bereich Biowissenschaftengenannt. Weitere Informationen und die neuesten Updates desUnternehmens finden Sie im Internet unter www.vrtx.com undwww.cfsource.de.  