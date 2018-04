Vertex Pharmaceuticals-Aktie: Kaum bekannt – aber äußerst spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Vertex Pharmaceuticals":

Vertex Pharmaceuticals ist ein Pharmaunternehmen aus den USA. Hier sind die Produkte und das Unternehmen wohl nicht so bekannt, wie auch ein Blick auf das oft geringe Handelsvolumen an den Märkten in Deutschland zeigt. Dies könnte die Handelssicherheit des ansonsten attraktiven Titels gefährden, so die vorläufige charttechnische Einschätzung. Allerdings ist die Aktie an den großen US-Indizes wie dem Nasdaq 100 sowie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.