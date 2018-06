"Vertell doch mal!": Sieger des plattdeutschen Geschichtenwettbewerbs im Ohnsorg-Theater geehrt

Hamburg (ots) - Schreibe etwas über das Thema "Wat för'n Dag"("Was für ein Tag")! So lautete der Aufruf zum diesjährigenniederdeutschen "Vertell doch mal!"-Wettbewerb. Mehr als 1400Geschichten waren beim NDR und bei Radio Bremen zu dem Themaeingegangen, eine Fach-Jury wählte die fünf besten aus. Und auch indiesem Jahr gab es den "Ü-18"-Preis für Kinder und Jugendliche unter("ünner") 18 Jahren. Jetzt wurden alle Gewinnerinnen und Gewinnerprämiert: Am Sonntag, 3. Juni, trugen in einer Gala im HamburgerOhnsorg-Theater Schauspieler des Hauses die besten Erzählungen vor.Die Geehrten erhielten Preise im Wert von insgesamt mehr als 5000Euro. Der Gitarrist und Sänger Gerrit Hoss ("Hör mal'n beten to") unddie Pianistin und Sängerin Rike Kinnemann sorgten für musikalischeHöhepunkte, durch die Matinée führte die NDR Klappmaulpuppe WernerMomsen.Den 1. Preis gewann Martina Krohm aus Glücksburg mit derGeschichte "Rohrbruch". Dabei hat die 43-jährige Studentin aus derStadt an der Flensburger Förde zum Schreiben nur wenig Zeit. Nebenihrer Familie mit zwei Kindern nimmt das Studium für das Lehramt inEnglisch und Geschichte viel Raum ein, denn es steht der Endspurt an.Mit "Rohrbruch" schaffte es Martina Krohm zum fünften Mal in das"Vertell doch mal"-Buch, in dem in jedem Jahr die besten 25Geschichten des jeweiligen Wettbewerbs nachzulesen sind. 2016 erhieltsie den dritten Preis.An Birgit Rutenberg aus Weener an der Ems ging der 2. Preis mitdem Beitrag "Dat A un O". In Ostfriesland spielende hochdeutscheKrimis schreibt die 55-jährige Sekretärin am liebsten. Neben demSchreiben ist das Malen mit Acrylfarben ihr anderes großes Hobby.Daneben ist sie gern in der Natur - im eigenen Garten oder aber mitihrem Mann auf dem Segelboot im Wattenmeer.Für "Vun baven" erhält Heiner Egge aus Hennstedt den 3. Preis. Esist erst der dritte plattdeutsche Text des 69-Jährigen, aber damitwurde er nach 2017 schon zum zweiten Mal ins "Vertell doch mal"-Buchaufgenommen. Der Vater von vier Kindern lebt als freierSchriftsteller in Hennstedt in Dithmarschen. Er verbringt seine Tageschreibend, lesend und beobachtend und - wenn die Arbeit in Haus undHof es zulässt - auch gern auf großen Wander- oder Fahrradreisen.Über den 4. Preis freut sich Gabriele Seba aus Bremerhaven. Mitder Geschichte "Uttuuschprogramm" schaffte sie es zum vierten Mal indas "Vertell doch mal"-Buch. Schreiben gehörte für die die 64-Jährigeschon immer zu den liebsten Beschäftigungen, durch "Vertell doch mal"wurde sie zu Geschichten auf plattdeutsch ermuntert. Auch ihre sozialengagierten Theaterstücke für Kinder sind schon in dieser Spracheaufgeführt worden. Neben dem Schreiben spielt das Musizieren für sieeine wichtige Rolle.An Christa Walter aus Hamburg ging der 5. Preis für "Steveln unSchreen". Eigentlich schreibt die 66-Jährige nur für sich selbst. Unddoch hat sie sich jetzt zum fünften Mal bei "Vertell doch mal"beteiligt, bereits zum zweiten Mal wird eine ihrer Geschichten in demBuch gedruckt. Die dreifache Großmutter kümmert sich gern um ihreEnkel und ist eine leidenschaftliche Leseratte. Es sei denn, es istSommer: Dann schippern sie und ihr Mann über die Elbe und ihreNebenflüsse.Erneut gibt es auch einen "Ü 18"-Preis", eine besondere Würdigungganz junger plattdeutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller.Diesen Preis gewann die 14-jährige Paula Pellowski aus Kritzow inMecklenburg-Vorpommern. Ihr Text "Gorden" ist die erste plattdeutscheGeschichte, die sie geschrieben hat. Neben der Schule singt sie gernund interessiert sich für japanische Mangas und Animes.Das Buch "Vertell doch mal! - Wat för'n Dag" versammelt die 26besten plattdeutschen Beiträge des diesjährigenGeschichtenwettbewerbs (Wachholtz Verlag, Kiel, 12,95 EUR, ISBN9783898769242).Die Radio-Landesprogramme des NDR und Radio Bremen senden Auszügeder Gala-Matinée im Hamburger Ohnsorg-Theater:NDR 1 Niedersachsen Montag,11.6., 19.05 - 20.00 UhrNDR 1 Welle Nord Montag, 4.6., 21.05 - 22.00 Uhr undMontag, 11.6., 21.05 - 22.00 UhrNDR 1 Radio MV Montag, 4.6., 19.05 - 20.00 UhrNDR 90,3 Sonntag, 10.6., 8.30 - 9.00 Uhr undSonntag, 17.6., 8.30 - 9.00 UhrBremen Zwei Im Rahmen der Ausstrahlung desniederdeutschen Hörspiels alle zweiWochen sonntags, 18.05 - 19.00 UhrDen Geschichtenwettbewerb "Vertell doch mal!" veranstalten dievier NDR Landesprogramme und Radio Bremen in Zusammenarbeit mit demOhnsorg-Theater. Er wird unterstützt von der PNE Wind AG - DieWindparkexperten. In diesem Jahr fand er zum 30. Mal statt; alleeingereichten Geschichten, bisher insgesamt mehr als 43.000, werdenin der Landesbibliothek Schleswig-Holstein archiviert.Mehr Informationen gibt es unter www.NDR.de/vertelldochmal.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell