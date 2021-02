Verteilung von FFP2-Masken in Mecklenburg-Vorpommern gestartet

GREIFSWALD (dpa-AFX) - Seit Dienstag werden in Mecklenburg-Vorpommern kostenlose FFP2-Masken an die Bevölkerung verteilt.



Nach Angaben der Landesregierung soll jeder Haushalt innerhalb von zehn Tagen sechs Stück erhalten. Die Masken, die besser schützen als Alltagsmasken aus Stoff, werden von Zeitungszustellern verteilt. So werden demnach insgesamt 5,2 Millionen Masken im Nordosten zugestellt, die rund 2,8 Millionen Euro gekostet haben.

"Das machen wir, weil wir nicht von den Bürgerinnen und Bürgern immer nur Dinge verlangen wollen in dieser Corona-Zeit", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag vor einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Greifswald, wo die ersten Masken zugestellt wurden.

Einwohner des Landkreises Vorpommern-Greifswald erhalten die Masken zuerst, weil die Corona-Infektionszahlen dort mit Abstand am höchsten sind im Bundesland./chh/DP/fba