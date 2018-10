Verteidigungsstaatssekretärin a.D. Katrin Suder wird Senior Fellow an der Hertie School of Governance

Berlin (ots) - Die Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierungund ehemalige Staatssekretärin im Verteidigungsministerium KatrinSuder ist ab 1. November als Senior Fellow an der Hertie School ofGovernance tätig. Sie wird sich in Forschung, Lehre und öffentlicheDebatte an der Berliner Universität einbringen und insbesondere denweiteren Aufbau des von Wolfgang Ischinger geleiteten Centre forInternational Security Policy an der Hertie School mit Blick auf dasThema Cybersicherheit begleiten.Katrin Suder, die der Hertie School bereits alsKuratoriumsmitglied angehört, verstärkt damit dem Kreis erfahrenerGovernance-Experten, die die Hertie School als Senior Fellowsunterstützen. Zu ihnen gehören etwa der ehemalige EU-Kommissar LázlóAndor, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des BundestagsNorbert Röttgen sowie der ehemalige EU-Außenbeauftragte JavierSolana. Henrik Enderlein, Präsident der Hertie School, kommentiert:"Lehre und Forschung an der Hertie School zeichnen sich durch hohePraxisorientierung aus. Ohne den permanenten engen Austausch mitSpitzenvertretern nationaler und internationaler Organisationen wäredas nicht möglich. Wir sind sehr dankbar, dass Katrin Suder sich mitihrer hohen Expertise in den Bereichen Sicherheit und Digitalisierungbei uns engagiert."Die erste öffentliche Veranstaltung mit Katrin Suder im Rahmenihres Fellowships findet am 9. November 2018 um 12 Uhr an der HertieSchool statt. Über das Thema "Verteidigung, Cybersicherheit undKünstliche Intelligenz" diskutiert sie mit Botschafter WolfgangIschinger und Constanze Stelzenmüller, Senior Fellow bei derBrookings Institution. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. ZurAnmeldung: https://www.hertie-school.org/en/defenceinthedigitalage/Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.orgPressekontakt:Regine Kreitz, Director Communications, Tel.: 030 / 259 219 113,Fax: 030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.orgTwitter: https://twitter.com/thehertieschoolFacebook: https://www.facebook.com/hertieschool/LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/Original-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell