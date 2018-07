Verteidigungsministerin informiert sich über die Digitalisierung der Ausbildung im Heer

Leipzig (ots) -Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen besucht imRahmen ihrer Sommerreise am Dienstag, 24. Juli 2018, dasAusbildungskommando in Leipzig.Wie könnten sich Reservisten im Internet weiterbilden, wie werdenAusbildungsunterlagen digitalisiert, kann Wehrrecht über eine Appgelernt werden?In Gesprächen und Vorträgen wird der Ministerin dargestellt, wiediese Fragen beantwortet werden sollen. Weiterhin werden die AgendaAusbildung und deren Auswirkungen im Heer besprochen.In einer praktischen Vorstellung bekommt die Bundesministerin dieGelegenheit, sich über digitale Inhalte in der Ausbildung im Heer zuinformieren und sich einen aktuellen Überblick über denLeistungsstand der modernen Ausbildungstechnik zu verschaffen.Der Besuch in der General-Olbricht-Kaserne schließt mit einerGesprächsrunde mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilenMitarbeitern aller Dienststellen des Standortes Leipzig ab.Medienvertreter sind zu diesem Besuch herzlich eingeladen.Anmeldung über beiliegendem AnmeldeformularPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1526Fax: +49 (0) 3341 / 58 - 1519E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell