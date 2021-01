Verteidigungsgesetz als Geisel: Aufhebung von Section 230 zu erzwingen?

Abschnitt 230 aufzuheben oder sich auf ein Veto gegen das National Defense Authorization Act vorzubereiten, warnte der scheidende Präsident Donald Trump den Kongress in einer Reihe von Tweets.

Trump hat am späten Dienstag erneut Schüsse gegen Social-Media-Unternehmen abgegeben und will, dass deren “Haftungsschutz” aufgehoben wird. In einem Tweet aus seinem persönlichen Bericht drohte Trump dem Kongress, dass er sein Veto gegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung