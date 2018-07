Vertane Chance für zügige Einigung zum europäischen Urheberrecht

Straßburg (ots) - "Wir bedauern, dass der Mythos, das Internetwerde zerstört, nun den Kreativsektor seiner Rechte berauben könnte",kommentiert VAUNET-Geschäftsführer Dr. Harald Flemming."Das heutige Abstimmungsergebnis stellt die ausgewogenenEntscheidungen der Fachausschüsse in Frage", so Dr. Flemming weiter."Wir appellieren an die Abgeordneten, sich einer faktenbasiertenDebatte zu stellen. Die Belange von Kreativen und ihrer Partnermüssen gleichrangig wie die der Netzaktivisten und Internetgigantenbehandelt werden."Mit seinem heutigen Votum zum Richtlinienvorschlag über dasUrheberrecht im digitalen Binnenmarkt verhindert das EuropäischeParlament eine zügige Verabschiedung des Vorschlages. Im September2018 wird das Europäische Parlament über weitere Änderungen desRichtlinienvorschlages abstimmen und erst danach die Verhandlungenmit Rat und Kommission aufnehmen."Unser Dank gilt den Abgeordneten, die informiert abgestimmthaben."Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote.Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklungder Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationalerwie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. DerWirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen undwirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowiedie große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung derBranche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vprt.dewww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell