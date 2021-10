Versus Systems war in der vergangenen Woche bei 33 großen Live-Events vertreten – ein Unternehmensrekord

Quelle: IRW Press

33 Vor-Ort- Installationen von Versus-Produkten in der Woche vom 18. Oktober, bei der fast 1 Million Fans Versus-Produkte sahen

Los Angeles, 25. Oktober 2021. Versus Systems Inc. (NASDAQ: VS) („Versus" oder das „Unternehmen") meldete heute, dass das Unternehmen in der Woche vom 18. Oktober 2021 33 Produktaktivierungen seiner Faneinbindungsprodukte durchgeführt hat – die bis dato höchste Zahl in der Geschichte



