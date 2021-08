Versus Systems veranstaltet Webinar hinsichtlich Update zum Geschäftsverlauf am 16. August

Quelle: IRW Press

Führungsteam informiert Investoren per Webinar über jüngste Geschäftsentwicklungen und Übernahme von Xcite Interactive

Los Angeles, 9. August 2021. Versus Systems Inc. (NASDAQ: VS) („Versus“ oder das „Unternehmen“) meldete heute, dass es am Montag, dem 16. August 2021, ein Webinar für Investoren veranstalten wird, um ein Geschäftsupdate bereitzustellen. Das Webinar beginnt um 14 Uhr PT (17 Uhr ET). Investoren können über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung