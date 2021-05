Versus Systems testet ‚Belohnungssystem‘ mit Crush erfolgreich beim Kampf von Canelo Alvarez

Quelle: IRW Press

Crush, eine Marke von Keurig Dr. Pepper, postet hohe Engagement-Raten pro Nutzer bei Versus-Betatest

LOS ANGELES, 25. Mai 2021 — Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat vor kurzem seine XEO-Engagement-Plattform beim Meisterschaftskampf im Mittelgewicht zwischen Canelo Alvarez und Billy Joe Saunders im AT&T-Stadion am 8. Mai 2021 einem Betatest unterzogen. Gemeinsam mit seinem Partner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung