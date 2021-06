Versus Systems sorgt während der US-Tour der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft für das Engagement im Stadion

Quelle: IRW Press

Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft spielt während der #MEXTOUR am Mittwoch, den 30. Juni in Nashville (Tennessee) gegen Panama und am Samstag, den 3. Juli in Los Angeles (Kalifornien) gegen Nigeria

LOS ANGELES, 30. Juni 2021 — Versus Systems Inc. („Versus" oder das „Unternehmen") (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen während der #MEXTOUR, der jährlich abgehaltenen und



