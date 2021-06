Versus Systems schließt Übernahme von Xcite Interactive

Quelle: IRW Press

Versus bereichert das Fernsehen, Streaming-Dienste, Dutzende von NFL-, MLB- und NHL-Teams sowie diverse Fanprogramme mit seinem Belohnungssystem

LOS ANGELES, 4. Juni 2021 — Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute den Abschluss seiner zuvor angekündigten Übernahme der Firma Xcite Interactive, Inc. („Xcite“) bekannt gegeben. Die Übernahme erfolgte über eine Fusion einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung