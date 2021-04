Versus Systems richtet am 20. Mai eine interaktive Veranstaltung für Investoren aus

Quelle: IRW Press

Das Führungsteam wird die Investoren im Rahmen einer als Videospiel aufgemachten Präsentation über aktuelle Entwicklungen, die Wachstumsstrategie und die Partnerschaft mit Xcite Interactive informieren

LOS ANGELES, CA – 28. April 2021 – Versus Systems Inc. („Versus" oder das „Unternehmen") (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Donnerstag, den 20. Mai, seinen allerersten virtuellen Investorentag veranstalten wird.



