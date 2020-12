Versus Systems reicht Antrag auf Notierung an NASDAQ ein

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Quelle: IRW Press

Diese Pressemeldung wurde bereits am 23. November 2020 veröffentlicht.

Belohnungssoftware-Unternehmen reicht Registrierungserklärung mittels Formular F-1 für geplantes öffentliches Angebot sowie Antrag auf Notierung an NASDAQ ein

Los Angeles, 23. November 2020. Versus Systems Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, Frankfurt: BMVA) („Versus“ oder das „Unternehmen“) meldete heute, dass es bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) öffentlich eine Registrierungserklärung mittels ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung