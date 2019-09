Versum Materials: Das sind interessante Neuigkeiten!

An der Börse New York notiert die Aktie Versum Materials am 29.09.2019, 03:53 Uhr, mit dem Kurs von 52.47 USD. Die Aktie der Versum Materials wird dem Segment "Halbleiterausrüstung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Versum Materials beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,61 Prozent und liegt mit 0,06 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,67) für diese Aktie. Versum Materials bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Versum Materials mit einer Rendite von 46,76 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,72 Prozent. Auch hier liegt Versum Materials mit 38,04 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,03 ist die Aktie von Versum Materials auf Basis der heutigen Notierungen 45 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (43,57) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".