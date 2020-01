"Versuchskaninchen Heimkind" am 3.2., 23:30 Uhr im Ersten (FOTO)

Baden-Baden (ots) - 45-minütige Doku über Pharmaversuche an Heimkindern inDeutschland bis in die 70er JahreEs ist ein Skandal, der lange verschwiegen wurde: Seit Beginn der Bundesrepublikbis in die 1970er Jahre wurden Kinder und Jugendliche in Heimen und PsychiatrienOpfer von Ärzten und Pharmakonzernen. Sie wurden mit Medikamenten ruhiggestellt,für medizinische Versuchsreihen missbraucht sowie schmerzhaften und schon damalsumstrittenen Diagnoseverfahren unterzogen. Bis heute leiden viele von ihnenunter den Folgen. Der Film von Daniela Schmidt-Langels begibt sich aufSpurensuche und wird am 3. Februar 2020 um 23:30 Uhr im Ersten gezeigt.Heime, Ärzte und PharmakonzerneIn den Wirtschaftswunderjahren wurde die glückliche Kleinfamilie zumgesellschaftlichen Idealbild. Verhaltensauffällige Kinder sowie Kinder ausschwierigen Familienverhältnissen dagegen wurden oft in völlig überfüllte Heimeund Psychiatrien abgeschoben, wo sie weitgehend von der Außenwelt abgeschottetund häufig einer autoritären Erziehung ausgeliefert waren. In vielen Heimenwurden Kinder mit Medikamenten vollgepumpt, um sie ruhig zu stellen. Doch damitnicht genug: In Zusammenarbeit mit Pharmakonzernen nutzten Ärzte die Situationin solchen Einrichtungen aus, um auch neue Medikamente und Behandlungsmethodenauszuprobieren - und verstießen dabei gegen schon damals geltende fachliche undethische Standards. Nicht wenige der Ärzte waren in die Verbrechen derNationalsozialisten wie den Mord an körperlich und geistig behinderten Kindernverstrickt gewesen.Spurensuche mit OpfernGemeinsam mit drei ehemaligen Heimkindern sowie der Tochter und Enkelin vonbeteiligten Ärzten begibt sich der Film auf Spurensuche. Durch die sehrpersönlichen Schilderungen von den Qualen der Opfer und den Folgen derBehandlungsmethoden öffnet der Film immer wieder neue Türen in die Geschichtevon Heimerziehung sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und deckt dieVerflechtungen zwischen Ärzten und Pharmakonzernen im Nachkriegsdeutschland auf.Historiker und Experten erklären, warum es möglich war, dass Ärzte auch um ihrerKarriere und ihrer finanziellen Vorteile willen an wehrlosen Opfern forschenkonnten.Produktion"Versuchskaninchen Heimkind" ist eine Produktion der Bildersturm Filmproduktionim Auftrag des SWR.SendeterminDer Film läuft am 3. Februar 2020, 23:30 Uhr, im ErstenAkkreditierte Journalisten können den Film vorab zu Rezensionszwecken sehen imVorführraum Das Erste unter www.presse.daserste.de und im SWR Presseportal unterhttps://presseportal.swr.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/ard-versuchskaninchen-heimkindPressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4491675OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell