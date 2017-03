Verstopfung als Alterserscheinung? MOVICOL® hilft dem trägen Darm

Marburg (ots) -Verstopfung betrifft Menschen in jeder Altersgruppe. Doch geradebei Älteren bilden sich häufig chronische Beschwerden aus.Mehrfacherkrankungen und die Einnahme verschiedener Medikamenteerfordern besondere Achtsamkeit bei der Behandlung. Das eingesetzteAbführmittel sollte daher gut verträglich sein und nicht mit anderenMedikamenten wechselwirken.Verstopfung bei älteren MenschenVerstopfung im Alter ist kein seltenes Problem. Vor allem diePrävalenz der chronischen Verstopfung steigt mit dem Lebensalter an.In Pflegeeinrichtungen sind bis zu 80 % der Bewohner davonbetroffen.[1] Zwar wird die Darmträgheit oft als typische Erscheinungdes Alterns hingenommen, jedoch handelt es sich nicht um einezwangsläufige Folge davon. Stattdessen entsteht sie z. B. aufgrundvon Bewegungsmangel, als Nebenwirkung von Medikamenten oder alsBegleiterscheinung von Erkrankungen. Trotz der Häufigkeit ist auch imAlter Verstopfung oft noch ein Tabuthema. Dabei führt eineNicht-Behandlung meist zu unangenehmen Folgen wie der Bildung vonKotsteinen sowie Stuhl- und Harninkontinenz. Doch das größte Problem:Gerade bei älteren Menschen können Komplikationen zulebensbedrohlichen Situationen führen.Besonderheiten der Therapie im AlterEine Änderung der Lebensumstände, die Verstopfungen begünstigen,ist bei vielen älteren Patienten nicht möglich. Manche sind in ihrerBeweglichkeit eingeschränkt oder dürfen aufgrund vonNierenerkrankungen eine bestimmte Trinkmenge nicht überschreiten.Ballaststoffreiche Ernährung ist für die Verdauung einiger Menschenim Alter eher belastend als fördernd. In solchen Fällen sollten -nach Absprache mit dem Arzt - medikamentöse Maßnahmen in Betrachtgezogen werden. Dabei muss beachtet werden, dass ältere Menschen oftVorerkrankungen aufweisen und mehrere Medikamente einnehmen. Das zurBehandlung der Verstopfung eingesetzte Präparat sollte daher gutverträglich und wechselwirkungsarm sein. Als kritisch betrachtet wirdvor allem eine mögliche Verschiebung des Elektrolythaushalts durchmanche Abführmittel, insbesondere bei einer Langzeiteinnahme. Invielen Fällen ist Macrogol 3350 bei Verstopfung besonders zuempfehlen, da es in der Regel effektiv und gut verträglichist.[2],[3] Zudem weist Macrogol 3350 kaum Wechselwirkungen mitanderen Medikamenten auf.[4]Das richtige Präparat auswählenBei der Entscheidung über das richtige Abführmittel dient derLaxanzien-Check von VERIKO® als Unterstützung. Nach Eingabe derVorerkrankungen und der Arzneimitteleinnahme erstellt die Mobile Appein Nutzen-Risiko-Profil für die verschiedenen Präparate. Sie bietetso eine gute Hilfestellung bei der Auswahl einer gut verträglichenBehandlung der Verstopfung. Weitere Informationen zur VERIKO®Laxanzien Check App finden Sie hier: http://www.laxanzien-check.de/MOVICOL® - gute Verträglichkeit dank physiologischem WirkprinzipDer enthaltene Wirkstoff Macrogol 3350 bindet Wasser und hältdieses im Darm zurück. Dadurch wird der verhärtete Stuhl aufgeweichtund das Stuhlvolumen erhöht. Das vergrößerte Stuhlvolumen steigertden Innendruck, was wiederum die Darmbewegungen anregt. Diephysiologische Folge sind der verbesserte Transport von aufgeweichtemStuhl und das Auslösen einer Stuhlentleerung. Die in Kombination mitMacrogol 3350 verabreichten Elektrolyte werden über die intestinaleBarriere mit Serumelektrolyten ausgetauscht und mit fäkalem Wasserausgeschieden. Hierbei kommt es zu keinem Nettogewinn oder -verlustvon Natrium, Kalium und Wasser.[5] Der Wirkstoff Macrogol 3350 wirdkaum vom Körper aufgenommen und von den im Darm befindlichenBakterien nicht zersetzt. Die Gefahr einer Gewöhnung bzw. einer Dosissteigerung besteht auch nach langfristiger Einnahme nicht.[6],[7] Über Norgine
Norgine ist ein europäisches Spezialpharmaunternehmen, das vor über 100 Jahren gegründet wurde. 1. Rey E, Barcelo M, Cebriàn M et al. A nationwide study of prevalence and risk factors for fecal impaction in nursing homes. PLoS One 2013; 9, e105281
2. Attar A, Lemann AM, Ferguson A et al. Comparison of a low dose Polyethylene Glycol electrolyte solution with lactulose for treatment of chronic constipation. Gut 1999; 44:226-30
3. Belsey JD, Geraint M, Dicon TA. Systematic review and meta analysis: polyethylene glycol in adults with non-organic constipation. Int J Clin Pract 2010; 64:944-55
4. Hildebrand J, Schütz D, Hanke F. Bewertung der Laxantien hinsichtlich geriatrietypischer Risiken der Multimorbidität. Kontinenz aktuell 2013, 61:5-13
5. Fachinformation Movicol V, Stand 11/2015
6. Lemann M. Norgine, unveröffentlichte Daten 1995.
7. Migeon-Duballet et al. Curr Med Res Opin 2006; 22(6):3123-32. 