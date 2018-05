Versteigerung der herrschaftlichen Strandvilla in Marbella, ehemals bevorzugter Rückzugsort von Pablo Picasso, in einer Auktion von Concierge Auktion

London (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions verkauft eineLuxusvilla in begehrter Strandlage im beliebten Puerto Banus inMarbella in Spanien. Das Grundstück gehörte früher dem berühmtenspanischen Flamenco-Tänzer Antonio El Bailarín, einem engen Freundvon Pablo Picasso. Der Künstler war oft zu Besuch bei Bailarín undsignierte in den 60er Jahren den Grund des Swimmingpools in ElMartinete, wodurch die Immobilie ein Objekt mit einzigartigerkünstlerischer Vergangenheit wurde. Die Villa stand ursprünglich für15 Millionen Euro zum Verkauf und wird am 31. Mai ohne Restriktionenan den Höchstbietenden verkauft. Gebote können ab dem 29. Maiabgegeben werden.Die Villa mit Elementen aus der Rennaissance-Architekturinspiriert und bietet ein ideales Zuhause für alle Formen desEntertainments. Ein großes Foyer mit Marmorsäulen Stuckdecken führtin die moderne Küche und die Empfangsräume, einschließlich einesformellen Esszimmers für 20 Personen, Hallenbad mit Sauna, Bar,Partyraum, Home-Office und fünf luxuriös ausgestattetenSchlafzimmern. Alle vier Stockwerke sind über einen Aufzugerreichbar, auch die Dachterrasse mit Küche, Esszimmer, Grillplatzund Whirlpool mit spektakulärer Aussicht. Im Außenbereich befindensich zudem exotische Gärten und ein erhöhter Strandfreisitz, eineBesonderheit unter den Grundstücken in der Umgebung, mit direktemprivatem Zugang zum Strand. In zwei Gästehäusern stehen weitere dreiSchlafzimmer mit Bad sowie weitere Unterkünfte für Angestellte zurVerfügung. Ebenso gibt es eine Tiefgarage für bis zu sechs Autos.Puerto Banús ist einer der berühmtesten Jachthäfen in Europa undbeherbergt zahlreiche Restaurants, Hotels und Boutiquen. Mit dem Autoist man in 15 Minuten in Marbella und der internationale FlughafenMalaga ist 40 Minuten erreichbar."Strandimmobilien in dieser begehrten Lage in Südspanien sindselten und Strandvillas, die so viel Luxus bieten, noch viel mehr",meinte Charlie Smith, europäischer Berater für Concierge Auctions."El Martinete ist ein einzigartiges Objekt. Der Käufer erwirbt nichtnur eines der renommiertesten Objekte in der Region, sondern auch eineinzigartiges Kunstobjekt, da der Pool von Picasso persönlichsigniert wurde."Das Objekt kann täglich von 13:00 bis 16:00 oder nach Vereinbarungbesichtigt werden. Machen Sie einen Termin aus oder melden Sie sichunter www.conciergeauctions.com an, um an der Auktion teilzunehmen.Pressekontakt:Alice Lacey alice@relevanceinternational.com+442038688700Original-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell