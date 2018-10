Leipzig (ots) - Neue Aktenfunde machen es möglich, dasschrecklichste Kapitel der deutschen Geschichte aus einer vollkommenneuen Perspektive zu erzählen. Es geht um den Verkauf ehemalsjüdischen Eigentums. Wer hat "Judenmöbel" bekommen? Wer hat sich anihnen bereichert? Und wo finden sich die Dinge bis heute? Zu sehenist der Film "Die Versteigerer - Profiteure des Holocaust" (MDR) amMontag, 29. Oktober 2018, um 23.30 Uhr auf dem Sendeplatz "Geschichteim Ersten" in Das Erste.Mit der Akribie eines deutschen Beamten hat der Versteigerer HansKlemm in Leipzig jeden Verkauf ehemals jüdischen Eigentums zwischen1933 und 1944 dokumentiert. In unzähligen Listen sind die von denausreisenden und deportierten Juden zurückgelassenen Gegenständeerfasst: Betten und Schränke, Tische und Stühle, Bettwäsche,Kleidung, Musikinstrumente und Spielzeug. Jeder Gegenstand wirdgeschätzt und dann versteigert. Als Auftraggeber fungieren damals dieGeheime Staatspolizei oder die Oberfinanzdirektion, die das Geldzugunsten der Reichskasse einziehen. Doch auch der Versteigererselbst erzielt gewaltige Gewinne. Zehn Prozent desVersteigerungserlöses stehen ihm zu. Die Gewinne von Hans Klemmsteigen in der NS-Zeit von etwa 10.000 auf über 100.000 Reichsmarkpro Jahr.Die Aktenfunde rund um den Leipziger Versteigerer Klemm waren fürdie beiden Filmemacher Jan N. Lorenzen und Michael Schönherr derAnlass, sich auf eine Reise durch Deutschland zu begeben. Inmühseliger Recherche haben sie festgestellt: Überall, in jeder Stadtund in jedem kleinen Dorf, in dem Juden gelebt haben, sind derenHabseligkeiten meist unmittelbar nach deren Deportation unter denHammer gekommen und dies wurde genau dokumentiert: Immecklenburgischen Stavenhagen zum Beispiel kümmert sich derBürgermeister persönlich um den Verkauf der Hühner und Kaninchen des"Juden Jacobssohn." In Schwerin leuchtet Elektromeister Max Kuhlmannden Verkaufsraum aus. In Lörrach bannt ein Polizeifotograf aufZelluloid, wie im Ort eine Art Schlussverkaufsstimmung entsteht, alsdie Gegenstände und Möbel der deportierten Juden direkt in denInnenhöfen der Häuser versteigert werden. Und in Düsseldorf freutsich die Stadtverwaltung, dass mit dem "frei Werden" der jüdischenWohnungen nunmehr bombengeschädigten "Volksgenossen" ein Ersatz fürihre verbrannten Sachen geboten werden kann.Mit der Zerstörung deutscher Städte im Bombenkrieg steigt derBedarf an Einrichtungsgegenständen ins Unermessliche. Die Möbel derdeutschen Juden reichen nicht mehr aus. Ab 1942 werden auch dieWohnungen der französischen und holländischen Juden geplündert, dieMöbel von Spediteuren nach Deutschland gebracht: Im niedersächsischenDelmenhorst müssen extra Arbeitskräfte angeworben werden, um denVerkauf zu bewältigen. Unzählige Zeitungsannoncen kündendeutschlandweit von dem makabren Geschäft. Deutlich wird: Geheim sinddiese Vorgänge nicht. Oft werben die Anzeigen offen mit"Judensachen", oder Möbeln aus "nichtarischem Besitz". Jeder, derkaufte, wusste, die Deportierten kommen nicht zurück!Die Filmemacher haben unveröffentlichtes Filmmaterial gefunden undmit Zeitzeugen gesprochen, die in ihren Kellern Möbel oder andereGegenstände aus ehemals jüdischem Besitz bewahren. Auf der Basisdieser Recherche lässt sich die Geschichte der "Judenmöbel" erzählen.Hinweis für JournalistenIm Vorführraum des Pressedienstes Das Erste(https://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx) steht fürSie die Sendung "Die Versteigerer - Profiteure des Holocaust" (MDR)zur Ansicht bereit.Honorarfreie Fotos zum Film sind abrufbar unter www.ardfoto.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell