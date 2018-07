Verstehen, wie die psychologische Verfassung unsere Investitionsentscheidungen beeinflussen kann

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es gibt offensichtlich eine Menge Variablen, die in die Art und Weise einfließen, wie ein Investor seine Investitionsentscheidungen trifft.

Neuere Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass die psychologische Verfassung eines Individuums wertvolle Erkenntnisse liefern kann, die zur Optimierung der Anlageerträge beitragen können.

Die Auswirkungen der Risikotoleranz

Einer der wichtigsten Grundsätze der Anlagetheorie ist, wie sich die Risikobereitschaft einer bestimmten Person auf ihre Anlageentscheidungen und letztendlich auf ihre Ergebnisse auswirken kann.

Z.B. gibt es Leute die, aus welchem Grund auch immer, sich nicht wohl fühlen, Geld an der Börse zu investieren. Es könnte an einem Mangel an Wissen darüber liegen, wie die Kapitalmärkte funktionieren, an einem Freund oder Verwandten, der ihnen Geschichten über eine horrende Anlageerfahrung erzählt hat, oder sogar an etwas, das sich ihrer Kontrolle entzieht, wie zum Beispiel, wenn sie von einem festen Einkommen leben und es sich nicht leisten können, die Volatilität auszusitzen.

Vielleicht kennst du auch jemanden, der bestimmte finanzielle Risiken problemlos verkraften kann. Dies könnte jemand sein, der ein eigenes Unternehmen besitzt, keine Versicherungsprodukte kauft oder aktiv an den Märkten handelt und möglicherweise sogar Optionsstrategien einsetzt.

Generell gilt, dass Menschen, die sich als risikoscheu bezeichnen, ihre Anlagen weniger selbst managen und mehr Geld in Indexanlagen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds investieren oder eine passive Buy-and-Hold-Strategie verfolgen.

Wer eine höhere Risikotoleranz hat, wird eher Vertrauen in seine Fähigkeiten haben und daher häufiger handeln, mehr Geld in spekulativere Anlagen investieren und sich vielleicht sogar wohler fühlen, in Anlagen mit übergroßem Wachstumspotenzial zu investieren.

Verstehen, wie sich die Risikotoleranz auf deine Anlagestrategie auswirken kann.

Manchmal kann sich eine aggressivere Anlagestrategie als besonders lukrativ erweisen. Denke daran, wenn du einer von denen gewesen wärst, die im Jahr 1996 in Amazon.com (WKN:906866) investiert hätten oder etwas Geld in Valeant Pharmaceuticals (WKN:A1C6JH) zu stecken , bevor sich der Aktienkurs verdoppelte.

Das bedeutet, dass die meisten Investoren, die das Glück haben, von diesen Arten von Geschäften zu profitieren, zumindest einen Teil ihres Erfolges dem relativ größeren Vertrauen in das erwartete Anlageergebnis verdanken.

Aber auch diese Investoren müssen auf ihre eigene Überheblichkeit und Selbstbeherrschung achten und sollten nicht das Gefühl haben, dass „nichts Schlimmes schief gehen kann“.

Wer die Finanzmärkte in den letzten zehn Jahren auch nur flüchtig verfolgt hat, wird inzwischen allzu gut wissen, wie diese Art des Denkens manchmal zu katastrophalen Ergebnissen führen kann.

Unterm Strich

Um ein erfolgreicher Investor zu werden, muss man in der Lage sein, den schmalen Grat zwischen dem Eingehen von Risiken und der Vermeidung von Verlusten zu gehen.

Alle Anleger, unabhängig davon, ob sie auf der agressiven oder konservativen Seite des Spektrums stehen, sind es sich selbst schuldig, hin und wieder eine ehrliche Selbsteinschätzung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass sie nicht den Emotionen der Märkte zum Opfer fallen.

Bist du bereit, wie ein Profi zu investieren? Profis schätzen nicht den richtigen Zeitpunkt ab, um zu kaufen oder zu verkaufen. Sie bauen Finanzmodelle, um den Wert eines Unternehmens zu errechnen und sie nutzen diese Modelle, um Schnäppchen zu jagen.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon und Valeant Pharmaceuticals.

Dieser Artikel wurde von Jason Phillips auf Englisch verfasst und am 30.06.2018 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.