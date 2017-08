"Verstehen Sie was?" geht in eine neue Runde / Barbara Wussow am 4. September zu Gast bei Guido Cantz / Fünfte Staffel des Mundart-Spaßes im SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz (ots) -"Gnekis", "Aachedeggel" oder "Bolles" - ab dem 4. September gehtes montags um 22.30 Uhr im SWR Fernsehen sprachlich wieder bunt zu.Bei der nunmehr fünften Staffel der Sendung "Verstehen Sie was?"werden die prominenten Gäste von Moderator Guido Cantz mit der ganzenFülle an Dialekten im Südwesten konfrontiert. In amüsanten Spielensollen Barbara Wussow, Volker Heissmann und Martin Rassau, KayaYanar, Bill Mockridge und Margie Kinsky sowie Monika Gruber die Jurymit den beiden Mundart-Profis Christian "Chako" Habekost undChristoph Sonntag sowie das Studiopublikum davon überzeugen, dass siesich zwischen Eifel und Bodensee sprachlich zurechtfinden.Zum Auftakt (4.9.) gastiert Barbara Wussow bei Guido Cantz. Sieist aus Deutschlands Film- und Fernsehlandschaft nicht mehrwegzudenken und zeigt auch in "Verstehen Sie was?" viel Spielfreudeund Spielwitz. Ob es um "Stockhafa", oder "Gummern", um "Kinnwassa"oder "Sunnewirbeli" geht - mit intuitivem Spürsinn löst die Wienerindie Mundarträtsel des Südwestens. Sie stellt sich den Fallstrickendes Hunsrücker Nachsprechtests und macht als "LernschweschterBärbelle" an der Seite des schwäbischen "Frankensteins" ChristophSonntag die Erschaffung des ersten künstlichen Schwaben zumcomedyreifen Auftritt. Und Rudi Schurickes 50er-Jahre-Hit "Wenn beiCapri ..." wird für die künftige "Traumschiff"-Hostess zumPublikumstriumph: Beim Karaoke der Odenwald-Fassung bleibt kein Augetrocken.Mit dem Lindenstraßen-Star bei der pfälzischen EheberatungIn der folgenden Sendung (11.9.) stellt sich ein ganz besonderes"Paar" dem lustigen Sprachtest. Die beiden Comedians Volker Heissmannund Martin Rassau schlüpfen in ihre Paraderollen als Waltraud undMariechen, die eigentlich im fränkischen Dialekt zu Hause sind.Gelingt ihnen der sprachliche Sprung über die bayrische Grenze? Eineähnliche Herausforderung wartet auf Kaya Yanar (18.9.). Statt mitRosenverkäufer- oder Türsteherdeutsch zu punkten, muss sich der"Frankfurter Bub" mit türkischen Wurzeln in unbekannte Sprachweltenwie Alemannisch oder Koblenzerisch begeben. Auch ihn sehen dieZuschauer in einer Theaterszene - als Aladin zusammen mit derschwäbischen Wunderlampe Christoph Sonntag.Für die Gäste der nächsten Folge (25.9.) dürfte das Schauspielerndas geringste Problem sein. Zu Guido Cantz kommt derLindenstraßen-Star Bill Mockridge (alias Erich Schiller) zusammen mitseiner Frau, der Bonner Kabarettistin Margie Kinsky. Daskanadisch-italienische Traumpaar des deutschen Improvisationstheatersdarf sich an eine Theaterszene als Ehepaar Schmelzer bei derpfälzischen Eheberatung frei nach Loriot wagen. Zum Höhepunkt wirdaber ihre alemannisch gesungene Version des Tangoklassikers "Tanzemit mir in den Morgen". Und zu guter Letzt (2.10.) schaut MonikaGruber bei Guido Cantz vorbei. Bleiben Begriffe wie "Daaborschel","Soggahopf", oder "Hetzkölsche" bei der beliebten Komikerinsprachliche "Problembären"? Aber auch wenn die bekennende Bayerinhier in die eine oder andere Falle tappen sollte - spätestens beim"Verstehen Sie was?"-Theater dürfte ihre Stunde schlagen. "King Kongund die weiße Frau" heißt das Stück - auch wenn Christoph Sonntag dergelernten Schauspielerin und ihrem nicht vorhandenen Schwäbisch allesabverlangt."Verstehen Sie was?" - die Staffel 2017 montags, 22:30 Uhr im SWRFernsehen: Barbara Wussow (4.9.), Volker Heissmann und Martin Rassau(11.9.), Kaya Yanar (18.9.), Bill Mockridge und Margie Kinsky(25.9.), Monika Gruber (2.10.)Fotos zum Download auf ARD-Foto.de / Pressekontakt: Wolf-GüntherGerlach, Tel.: 06131 929 33293, wolf-guenther.gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell