"Verstehen Sie Spaß?" lässt Evelyn Burdecki schmoren

Baden-Baden (ots) - Zudem dürfen sich die Zuschauer der SWR Show am 9. Mai um 20:15 Uhr im Ersten auf Spaßfilme mit Maite Kelly, Özcan Cosar und Alexander Kumptner freuen.Im Mai blühen in Deutschland Blumen, Bäume und Sträucher in voller Pracht. Aber auch für "Verstehen Sie Spaß?" entpuppt sich der Mai als echter Wonnemonat. In einer neuen Ausgabe der großen Samstagabendshow des SWR präsentiert Gastgeber Guido Cantz am 9. Mai wieder zahlreiche neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera - und fest steht: So mancher Prominente wird sein blaues Wunder erleben. Das Erste und ORF übertragen "Verstehen Sie Spaß?" ab 20:15 Uhr.Kinder-Köche machen Evelyn Burdecki die Hölle heißEvelyn Burdecki ist beim Kinder-Koch-Duell der KiKA-/ORF-Sendung "Schmatzo" mit dem TV-Koch Alexander Kumptner am Start. Ihre Aufgabe: Sie soll als Kapitänin eines Teams von Miniköchen die Kochlöffel schwingen - und im Idealfall die Konkurrenz in Grund und Boden kochen. Das It-Girl ist hochmotiviert und hat sich fest vorgenommen, mit ihren Kids ordentlich Dampf zu machen. Aufgetischt werden soll eine echte Spezialität: Palatschinken. Blöd nur, dass Evelyn Burdecki weder weiß, dass es sich dabei um die österreichische Variante von Pfannkuchen handelt, noch wie sie die Eier richtig trennen soll. Und dann entpuppt sich auch noch ihre Mannschaft als einzige Katastrophe: Die Kinder sind ebenfalls Lockvögel und extrem frech. Sie missachten jede von Burdeckis Anweisungen konsequent und sorgen dafür, dass es in der Pancake-Bäckerei so manche Kleckerei gibt und Evelyn Burdecki am Ende eine Eischneedusche verpasst bekommt, die sie so schnell nicht vergessen wird.Autogrammstunde wird für Maite Kelly zur BewährungsprobeMaite Kelly liebt den Kontakt zu ihren Fans - normalerweise. Doch das Meet & Greet, das Guido Cantz und sein "Verstehen Sie Spaß?"-Team für sie arrangiert haben, bringt selbst die sonst so gelassene Sängerin an ihre Grenzen: So bekommt Maite Kelly es bei der Autogrammstunde nicht nur mit einer Bürgermeistergattin zu tun, die sich erst dreist vordrängelt und dann eine Sonderbehandlung einfordert, sondern muss auch mit ansehen, wie ein weiblicher Fan ein Kleid ihrer Kollektion in Eigenregie "umdesignt" hat - leider nicht zum Besseren. Lange Zeit macht sie gute Miene zum bösen Spiel. Als sie dann aber noch mit einer Influencerin konfrontiert wird, die ihre Kinderbuch-Figur "Hummel Bommel" dreist abgekupfert hat, ist das Maß voll. Denn die kopierte "Hummel Brommel" entpuppt sich als echter Verkaufsschlager.Horrortrip für Özcan Cosar - Turbulenzen und Schmuggelware inklusiveComedian Özcan Cosar wird eine besondere Ehre zuteil: Anlässlich eines internationalen Kongresses wurde er nach Istanbul eingeladen, um dort bei einem Galaabend aufzutreten. In einem noblen Privatjet soll Özcan Cosar von Deutschland in die Türkei geflogen werden. Allerdings steht der Trip unter keinem guten Stern, denn es sind Turbulenzen im Luftverkehr angekündigt - und das, wo der Comedian bekanntermaßen fürchterliche Flugangst hat. Aber damit nicht genug: Bevor die Maschine überhaupt abheben kann, kommt es ganz überraschend zu einer Zollkontrolle. Ausgerechnet im Gepäck des völlig ahnungslosen Özcan Cosar entdecken die Beamten Schmuggelware. Und es sieht ganz so aus, als hätte der wirklich keinen Schimmer, wer ihm gefälschte Taschen, Schmuck und Kleidung in rauen Mengen untergejubelt hat.Die Sendung wurde aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum und mit einer reduzierten Anzahl von prominenten Gästen unter Berücksichtigung der Abstands- sowie Hygienemaßnahmen in München aufgezeichnet. Zu Gast im Studio sind Özcan Cosar und Evelyn Burdecki, die von dem österreichischen TV-Koch und "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogel Alexander Kumptner reingelegt wurde. Dieser wird in die Sendung per Video zugeschaltet.Weitere Infos zur Sendung unter http://www.SWR.de/verstehen-sie-spass und http://swr.li/verstehen-sie-spass-evelyn-burdeckiFotos unter http://www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA#ZUSAMMENHALTENPressekontakt SWRBruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@swr.de Press ekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661, sylvia.klebsattel@kic k-media.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4590917 OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell