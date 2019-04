"Verstehen Sie Spaß?" eröffnet Jagd auf Alexander Bommes

Baden-Baden (ots) -Weitere Gäste am 6. April live im Ersten: Mirjam Weichselbraun,Klaus Eberhartinger, Michael Kraus, Pierre M. Krause, LenaMeyer-Landrut u.a.Live aus den Bavaria Studios in München präsentiert Guido Cantz inder ersten Ausgabe des Jahres von "Verstehen Sie Spaß?" wieder jedeMenge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studiozahlreiche prominente Gäste - von denen manch einer selbst in dieFalle tappte oder als Lockvogel für die Sendung im Einsatz war. DasErste überträgt die große Samstagabendshow des SWR am 6. April ab20:15 Uhr live.Gemeine "Gefragt - Gejagt"-Verschwörung gegen Alexander BommesEigentlich sollte es für Alexander Bommes eine ganz normaleAufzeichnung seiner Quizshow "Gefragt - Gejagt" werden. Dochirgendwie läuft diesmal alles gegen den Moderator. Nicht nur, dassdie Technik streikt, sobald er das elektronische Gewinnstufen-Pultnur leicht berührt - es scheint fast so, als hätten sich dieKandidaten verschworen, um Bommes gemeinsam in den Wahnsinn zutreiben: Da wäre Helmut, der ihm mit dummen Witzen gehörig auf dieNerven geht, und Paula, die sich als echte Streberin erweist und demModerator mit ihrem enormen Wissen fast unheimlich ist. Als esschließlich zwischen dem ehrgeizigen Chirurgen Karl-Heinz und "Jäger"Sebastian zu einem Streit kommt, der zu eskalieren droht, siehtBommes Rot.Moderatorin Mirjam Weichselbraun ordentlich verORFtEine neue Werbekampagne soll dem ORF ein frisches Image verleihen.Das Motto: "Das Leben ist ORF!" - gesprochen wie Dorf ohne D. AlsTestimonials sollen die erfolgreiche österreichische ModeratorinMirjam Weichselbraun und ihr "Dancing Stars"-Kollege KlausEberhartinger vor der Kamera prägnante ORF-Statements einsprechen.Doch während dem vom "Verstehen Sie Spaß?"-Team eingeweihten KlausEberhartinger Sätze wie "Ich kam, sah und ORFte!" und "ORF oder nichtORF, das ist hier die Frage" voller Überzeugung über die Lippengehen, hat Mirjam Weichselbraun bei der authentischen Performanceihre Schwierigkeiten. Nicht leichter wird das Ganze durch dieAnwesenheit eines vermeintlichen Star-Regisseurs aus Holland, dessenInstruktionen der Moderatorin endgültig den Rest geben.Handballweltmeister Michael Kraus macht sich beim Training zumAffenTop-Coach Toni Schneider ist eigens aus den USA angereist, umHandballweltmeister Michael "Mimi" Kraus sowie seine Teamkollegen inEinzelsitzungen zu trainieren - vor allem mental. Nachdem einerseiner Mitsportler die Session angeblich erfolgreich bestanden hat,ist Mimi an der Reihe, der keinerlei Verdacht schöpft, was ihm jetztblüht. Kraus hat es aus Sicht seiner Mannschaftskollegen redlichverdient, denn er ist für seine Spaßaktionen im Team berüchtigt. UndToni Schneider unterzieht den Handballstar einem Spezial-Coaching,bei dem er völlig absurde Übungen absolvieren muss und last but notleast die Evolution rückwärts vom Menschen bis zum Affen nachspielensoll. Mimi hat keinen blassen Schimmer, dass er sich gerade wirklichkomplett zum Affen macht.Pierre M. Krause fühlt Altkanzler Gerhard Schröder auf den ZahnFür jede Menge Furore beim Wiener Opernball sorgt Moderator PierreM. Krause, der sich im Auftrag von "Verstehen Sie Spaß?" unter dieReichen und Schönen mischt. Süffisant und ohne ein Blatt vor den Mundzu nehmen, kommentiert er das Geschehen des Abends und lässt es sichnatürlich nicht nehmen, einigen der anwesenden prominenten Gästeeinmal genauer auf den Zahn zu fühlen. Welche Geheimnisse Pierre M.Krause so unter anderem Altkanzler Gerhard Schröder entlocken kann,ist am Samstag bei "Verstehen Sie Spaß?" zu sehen.Mit Guido Cantz als Klofrau wird der Toilettengang zum ErlebnisGuido Cantz stellt in dieser Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?"sein Talent als Toilettenfrau unter Beweis: Perfekt getarnt nimmt eralle Gäste, die das Wohlfühl-Klosett Bachmann aufsuchen, persönlichin Empfang. Nachdem die Kunden Fragen zur Art ihres Geschäfts und derDauer ihres Verbleibs wahrheitsgemäß beantwortet haben, folgt derangenehme Teil. Nicht nur, dass die WC-Gänger zwischen Klopapier inverschiedenen Farben wählen können, es gibt für sie auch Raumspray,Kopfhörer, Zeitschriften und viele andere nützliche Accessoires fürsstille Örtchen. Keiner von ihnen ahnt, wer hinter dieser völligabgefahrenen WC-Anlage wirklich steckt.Weitere Gäste bei "Verstehen Sie Spaß": Lena Meyer-Landrut undSascha GrammelPopstar Lena Meyer-Landrut war für "Verstehen Sie Spaß?" nicht nurals Lockvogel in geheimer Mission unterwegs, sondern performt auf derBühne auch erstmals live ihre Single "Don't lie to me". Für jedeMenge Spaß sorgt außerdem Comedian Sascha Grammel, der eine Kostprobeaus seinem aktuellen Bühnenprogramm gibt.Weitere Informationen und Bilder unter:http://swr.li/verstehen-sie-spass-6-april-2019Pressekontakt SWR:Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@swr.dePressekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661,sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell