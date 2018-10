Verstehen Sie Spaß?: Mark Keller von Bergdoktor reingelegt

Baden-Baden (ots) -Weitere Gäste in der großen SWR Samstagabendshow am 27. Oktober:Carmen Nebel, Ella Endlich, Hartmut Engler, Nelson Müller, dieEhrlich Brothers u. a.Am 27. Oktober 2018 meldet sich Guido Cantz live aus den BavariaStudios in München mit einer neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?".Auf dem Programm stehen wieder jede Menge Spaßfilme mit derversteckten Kamera - und natürlich tappt auch diesmal so mancherProminente in die Falle oder stellt sein Talent als Lockvogel unterBeweis. Das Erste überträgt "Verstehen Sie Spaß?" live ab 20:15 Uhr.Hans Sigl & Mark Keller: Die Rache des BergdoktorsNicht nur vor der Kamera als Dr. Gruber und Dr. Kahnweiler, auchim wahren Leben sind Hans Sigl und Mark Keller beste Freunde.Eigentlich, so dachte Keller - bis zu einem gemeinsamen Auftritt beider Late-Night-Show "Willkommen Österreich" im ORF. Hier muss erentsetzt feststellen, dass er sich all die Jahre getäuscht hat. Nichtnur, dass die Stimmung zwischen den beiden bereits vor dem Auftrittkippt, sein Freund Hans zieht vor laufender Kamera ungeniert über ihnher. Als Sigl im Studio plötzlich auch noch einen Wutanfall bekommtund am Ende in Tränen ausbricht, ist Mark Keller einfach nur nochsprachlos. Ob er dem Bergdoktor, den er selbst schon bei VerstehenSie Spaß? reingelegt hat, seine gemeine Rache inzwischen verziehenhat?Restaurantbesuch mit Folgen: Nelson Müller legt Hartmut EnglerreinAuch Nelson Müller und Hartmut Engler kennen sich gut. Der TV-Kochhat mit Pur nicht nur einen gemeinsamen Song für das neue Albumaufgenommen, er soll auch bei einigen Konzertterminen für die Bandkochen. Bei einem Probeessen in seinem Restaurant überrascht NelsonMüller den Sänger mit einem speziellen Menü - und strapaziert EnglersGeschmacksnerven damit gehörig. Das Fleisch ist nicht nur zäh undungenießbar, alle edlen Speisen sind auch noch komplett versalzen.Als Nelson zudem mit anderen Gästen plötzlich fließend verschiedeneFremdsprachen spricht, fehlen dem Sänger die Worte.Carmen Nebel & Ella Endlich: Blutspende mit HindernissenElla Endlich möchte sich gerne sozial engagieren - wie CarmenNebel, die DRK-Botschafterin ist. Als Zeichen, dass es ihr mit ihremEngagement ernst ist, geht Ella mit der bekannten Moderatorin aufTour von Tür zu Tür, um auf das Thema Blutspende aufmerksam zumachen. Doch die Aktion läuft für die Sängerin alles andere alsgedacht. Ein renitenter Rentner, eine hilfsbedürftige Seniorin undein liebestoller Fan stellen Ella auf eine harte Probe ...Ehrlich-Brother Andreas lockt Bruder Chris in die Flammen-FalleNormalerweise sorgen die Ehrlich Brothers auf der Bühne gemeinsamfür perfekte magische Momente. Bei der Generalprobe für ihreMagic-Show läuft es diesmal allerdings nicht so glatt. Eineigenwilliger Fan stört immer wieder den Ablauf. Er geht Chris nichtnur mit aufdringlichen Fragen auf die Nerven, sondern macht sich auchheimlich an seinem Laptop zu schaffen. Und am Ende brennt auch nochdie Bühnenjacke des Magiers ...Ob er sich mit seinem Bruder Andreas inzwischen versöhnt hat? Denngenau der steckt hinter dem gemeinen Prank - und natürlich mit GuidoCantz und dem "Verstehen Sie Spaß?"-Team unter einer Decke.Ebenfalls live bei der SWR Show dabei: Die Kabarettistin MonikaGruber mit einer Stand-up-Einlage aus ihrem aktuellen Programm.Weitere Infos zur Sendung unter www.SWR.de/verstehen-sie-spass undunter http://x.swr.de/s/vss27102018Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt:SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@swr.dePressekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661,sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell