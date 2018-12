"Verstehen Sie Spaß?": Beatrice Egli in der Baywatch-Falle

Baden-Baden (ots) -Außerdem zu Gast in der SWR Samstagabendshow am 8. Dezember imErsten: Otto, Mark Forster, Isabel Varell, Kamilla Senjo, DJ Bobo undMagier FaridGuido Cantz präsentiert am 8. Dezember im Ersten die letzte"Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe des Jahres. Am Vorabend des zweitenAdvents dürfen sich die Zuschauer wieder auf jede Menge neueSpaßfilme freuen. Auch diesmal sind wieder zahlreiche Prominente alsLockvogel für die versteckte Kamera mit dabei oder sie gingen ihrselbst auf den Leim. Das Erste überträgt die große Samstagabendshowdes SWR ab 20:15 Uhr.Schiff ahoi: Isabel Varell lockt Beatrice Egli in dieBaywatch-FalleBeim Dreh zur Schlagershow "Die großen Hits aus dem Südwesten"soll Beatrice Egli gemeinsam mit Moderatorin Isabel Varell einenTrailer aufzeichnen - auf einem See im Ruderboot! Dumm nur, dass dieSängerin noch nie ein Boot gesteuert hat. Vor allem für IsabelVarell, denn plötzlich läuft alles aus dem Ruder. Die Moderatorinschwankt, der Kahn kippt und am Ende ist Beatrice als Lebensretteringefordert. Eine ziemlich krasse und vor allem nasse Angelegenheit.Otto Waalkes: Der Grinch war'sEigentlich sind die Kindergartenkinder eingeladen, um bei einemTest selbständig Aufgaben zu lösen. Würde nur nicht der lustigeGrinch im Fernseher ständig versuchen, sie zu allerlei Unsinn zuüberreden. Was die Kinder nicht wissen: Hinter diesem Spaß stecktLockvogel Otto mit seiner sprechenden Handpuppe und sorgt für jedeMenge Chaos.Die Montagsmaler: DJ Bobo stellt Kamilla Senjo auf eine harteProbeEs ist eine ganz normale Aufzeichnung der "Montagsmaler", dasjedenfalls glaubt Moderatorin Kamilla Senjo. Allerdings hat sie dieRechnung ohne ihre prominenten Mitstreiter gemacht. Nicht nur, dasssie als einzige im Team rein gar nichts erraten kann, DJ Bobo scheintbei den kompliziertesten Begriffen plötzlich ungeahnte Talente undschier unglaubliche Fähigkeiten zu haben, die sie völlig aus derFassung bringen.Mark Forster als Lockvogel: die verunglückte Release-PartyMark Forster will zur Veröffentlichung seines neuen Albums eineRiesen-Sause veranstalten - mit Schampus-Pyramide, großem Buffet undFeuerwerk. Für den reibungslosen Ablauf des Abends sorgen speziellbeauftragte Wachleute. Sie ahnen nicht: Mark Forster will siereinlegen - und so kommt alles anders als gedacht. Die Pyramidebricht, die Pyro knallt und schließlich geht auch noch das exklusiveAlbum baden. Die große Party endet für die verzweifeltenSchutzpersonen regelrecht in einer Katastrophe.Ebenfalls bei der SWR Show dabei: Der Magier Farid, derüberraschte Kioskkunden mit seiner fingerfertigen Zauberei inungläubiges Staunen versetzt.Weitere Infos zur Sendung unter www.SWR.de/verstehen-sie-spass undhier: http://swr.li/das-erste-verstehen-sie-spass-12-2018Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt:SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@swr.dePressekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661,sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell