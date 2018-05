Versteckten Zucker in Lebensmitteln erkennen

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Baierbrunn (ots) - Wollen Verbraucher beim Einkauf im SupermarktProdukte mit dem umstrittenen Zuckersirup Isoglukose meiden, müssensie genau hinsehen. "Da steht nicht vorne ein Aufkleber 'Achtung,Isoglukose' drauf", sagt der Pharmakologe Professor Martin Smollichvon der Praxishochschule Rheine im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Sie müssen sorgfältig das Zutatenverzeichnis studieren -Isoglukose wird in unterschiedlichen Bezeichnungen angegeben, zumBeispiel als Maissirup oder als Fruktose-Glukose-Sirup. Den größtenGefallen tun sich Konsumenten, wenn sie industriell hergestellteMittel mit zugesetztem Zucker - egal welchen Typs - so gut wiemöglich meiden. Seit Oktober ist in der EU der Marktanteil derIsoglukose nicht mehr auf fünf Prozent beschränkt, sondern der Sirupkann ohne Begrenzung in der Lebensmittelherstellung eingesetztwerden. Ernährungsexperten sehen die Freigabe kritisch. Siebefürchten, dass das Risiko für Übergewicht, Typ-2-Diabetes,Fettleber und Gicht steigt. Wo der Unterschied zwischenHaushaltszucker und Isoglukose liegt, erklären Experten in deraktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell