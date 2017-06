"Versteck dich nicht in weiten Kleiderzelten!" Fünf Tipps für sexy Kurven von Demi Lovato in JOY

München (ots) - Popstar Demi Lovato (24) lebt dieGirlpower-Attitude wie kaum eine andere - und wird dafür vonMillionen Fans gefeiert. Wenn es um ihre Figur geht, lebt Demi ganznach dem Motto #strongisthenewsexy. In JOY (7/2017, EVT. 02.06.) hatsie verraten, wie sie ihre Kurven in Topform bringt.Voll motiviertOhne Fleiß, kein Preis - nach diesem altbekannten Prinzipgestaltet Demi ihr Fitness-Programm: "Immer wenn ich lieber im Bettbleiben und Filme gucken würde, schlüpfe ich in meine Sportschuhe.Die Lust auf Bewegung kommt dann quasi von selbst!"Body PositivityDie Musikerin und Schauspielerin hatte jahrelang mit einerEssstörung zu kämpfen. Sie hat hart an sich gearbeitet, um ihreKrankheit zu überwinden und ist heute rundum zufrieden mit ihremBody: "Versteck dich nicht in weiten Kleiderzelten. Steh zu deinenRundungen - und zeig sie auch! Weiblichkeit ist IN!"Kick AssFür einen sexy Body powert sich Demi am liebsten täglich mitKraftsport aus - bei ihrem vollen Terminkalender ist das aber garnicht so einfach: "Mein Lieblingssport ist Kickboxen! Da ich vielunterwegs bin, muss ich beim Workout oft improvisieren. Dannfunktioniere ich mein Hotelbett zum Fitnessgerät um: Side-Planks undPush-ups gehen darauf super!"Fun-Frühstück"Gesunde Ernährung ist mir superwichtig - allerdings muss sie auchSpaß machen! Deshalb liebe ich Smoothie Bowls, weil die so bunt sind!Mein Geheimtipp: Kefir als Basis", rät der Mega-Star. Ihre Fruit-Bowlkann man super easy Zuhause nachmachen: 200 Gramm Kefir mit 100 GrammHimbeeren pürieren und als Bowl-Basis anrichten. Mit einer Hand vollChia-Samen, Äpfeln, Pistazien und Sesam garnieren. So gelingt eingesunder Start in den Tag.Feel-good-TippUm sich rundum fit zu fühlen, muss nicht nur nicht die Ernährungstimmen - es kommt auch auf die innere Einstellung an. Deshalb istDemis Feel-good-Tipp: "Immer stark bleiben und sich nichtunterkriegen lassen. Und: Gönn dir Schoki, sooft du möchtest. Denndie macht glücklich!"Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe 7/2017 ist ab dem 2. Juni 2017 im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOY Der Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und machtgute Laune. Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen miteinem einzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnlicheund erfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendigerOptik präsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, diehippsten Fashion-Trends sowie die spannendsten People Stories.Experimentier- und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbstimmer wieder neu zu inszenieren und setzen deshalb auf die hoheTrendkompetenz von JOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage fürdie Internationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile insieben Ländern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und ab 29. März zusätzlich"einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen siedie unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzenBreite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch beiProduktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUMkennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicherGesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag diemarktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen.BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem dererfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften,über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationenerreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalenPositionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaftfür Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell