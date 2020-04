Der Verstand ist der wichtigste Faktor für erfolgreiches Investieren

Weitere Suchergebnisse zu "Kinder Morgan":

Die Investment-Ikone Warren Buffett sagte einmal:

“Erfolg beim Investieren korreliert nicht mit dem IQ … was man braucht, ist das Temperament, um den Drang zu kontrollieren, der andere Menschen beim Investieren in Schwierigkeiten bringt.”



Mit anderen Worten, es geht nicht darum, klug zu sein, sondern darum, wie man denkt. Das hat Warren Buffett tatsächlich von der Value-Investment-Legende Benjamin Graham gelernt, der die Bedeutung von Emotionen beim Investieren hervorhob, schon bevor Buffett seine ersten Aktien kaufte. Inzwischen gibt es einen ganzen Zweig der Finanzwelt, der sich mit diesem Thema befasst, die so genannte Behavioral Finance. Es ist im Grunde eine Mischung aus Psychologie und Finanzwissenschaft, die alle unsere allzu häufigen mentalen Fehler untersucht. Du machst sie genau wie alle anderen.

Wenn man ein erfolgreicher Investor sein will, muss man diese Missverständnisse verstehen. Hier erfährst du mehr darüber, warum dein Verstand der wichtigste Faktor beim Investieren ist.

1. Du bist nicht so klug, wie du denkst

Wenn man ein paar Menschen fragt, ob sie überdurchschnittlich gut fahren, heben fast alle die Hand. Das ist statistisch unmöglich, da etwa die Hälfte schlechter als der Durchschnitt sein muss. Das ist eine Anekdote, aber sie trifft den Kern der Sache. Wir alle glauben, dass wir besser sind, als wir wirklich sind. Beim Investieren ist das ein großer blinder Fleck, der einen oft in die Irre führt.

Das soll nicht heißen, dass du (ja, gerade du) nicht klug und fähig wärst. Es ist nur so, dass du wahrscheinlich überschätzt, wie klug und fähig du bist. Das wird dich zu der Überzeugung führen, dass das, was du tust, ohne Frage richtig ist. Mit anderen Worten, auch wenn es ein schreckliches Klischee ist, musst du als erstes zugeben, dass du ein Problem hast. Wenn du das getan hast, kannst du anfangen, nach Fehlern zu suchen, die du gemacht haben könntest.

Das hört aber nie auf, denn du wirst dein ganzes Leben lang ein Mensch sein. Du wirst also ewig lange auf der Hut sein müssen. Das ist eine lebenslange Anstrengung.

2. Druck ist eine schreckliche Sache

Der menschliche Verstand kann auf zwei Arten denken. Die eine ist langsam und kalkuliert, die andere schnell und emotional. Von Natur aus neigen wir am häufigsten dazu, den schnellen Weg zu benutzen. Das macht Sinn – wenn ein Auto auf uns zu rast, wenn wir die Straße überqueren, können wir nicht einfach nur rumsitzen und darüber nachdenken, was wir tun sollen. Investitionen erfordern jedoch, dass wir keine schnellen Entscheidungen treffen und die gewaltige Rechenleistung unseres Geistes nutzen. Das klingt einfach, aber wenn wir unter Stress stehen, greifen wir normalerweise auf schnelles, emotionales Denken zurück. Investieren ist selbst an einem guten Tag stressig. (Heute, wo COVID-19 uns in eine Baisse und wahrscheinlich in eine Rezession treibt, ist es noch stressiger als sonst).

Du musst Änderungen an deinem Prozess vornehmen, um den Stress zu begrenzen und deinem kalkulierenden Verstand Zeit zum Arbeiten zu geben. So könntest du beispielsweise deine Geschäfte vor oder nach Börsenschluss mit Hilfe von Limit-Orders einrichten. Auf diese Weise spürst du keinen Handlungsdruck. Oder anstatt den Markt jede Sekunde zu beobachten und nach einer Aktie zu suchen, die du kaufen möchtest, sieh dir Unternehmen an und erstelle eine Liste mit Namen, die du gerne besitzen würdest. Wenn du diese Liste hast, finde heraus, welche Preise du bereit wärst zu zahlen, und kaufe sie nur zu diesen Preisen. Du verstehst schon – setze dich nicht einer Hochspannungssituation aus und gib dir die Möglichkeit, um bessere Entscheidungen zu treffen.

3. Stelle alles in Frage!

Wir alle machen Fehler. Das ist eigentlich eine gute Sache, denn so lernen die Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass man Fehler akzeptieren sollte, zumal wir dazu neigen, immer wieder dieselben zu machen.

Wenn du zum Beispiel hohe Dividendenrenditen magst, wirst du dich wahrscheinlich zu Unternehmen hingezogen fühlen, bei denen die Gefahr besteht, dass die Dividenden stark gekürzt werden. Kinder Morgan (WKN:A1H6GK) zum Beispiel hatte eine zweistellige Rendite, bevor sie ihre Auszahlung 2016 kürzten, weil ihr aggressiver Einsatz von Fremdkapital ihren Zugang zu Kapital in einem schwierigen Energiemarkt einschränkte. Der Midstream-Riese versucht immer noch, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Wenn du Value-Aktien attraktiv findest, wirst du wahrscheinlich auf Aktien stoßen, die aus gutem Grund billig sind. Sears Holdings hatte kultige Einzelhandelsnamen und besaß riesig viele Immobilien, aber nichts davon konnte die Tatsache vermeiden, dass der Einzelhändler immer mehr hinter seine Konkurrenten zurückfiel. Das Unternehmen landete vor dem Konkursgericht, wodurch die Aktieninvestoren praktisch enteignet wurden.

Und wenn du denkst, dass Wachstum der beste Weg ist, dann musst du dich wahrscheinlich davon abhalten, wild überteuerte Aktien zu kaufen, die nicht solide sind. Es gibt eine ganze Reihe von Manien, die zur Veranschaulichung dieses Problems herangezogen werden können, aber eine der besten sind Internet-Aktien von den späten 1990er Jahren. Booking Holdings (WKN:A2JEXP) ist ein gutes Beispiel. Sie ging 1999 auf dem Höhepunkt des Hypes unter dem Namen Priceline an die Börse, stieg sprunghaft an und verlor dann in den nächsten zwei Jahren 99 % ihres Wertes. Es war ein echt gutes Geschäft und ist es immer noch, aber es dauerte etwa ein Jahrzehnt, bis die Aktie nach diesem Rückgang wieder ihren Einstiegskurs erreichen konnte. Offensichtlich gab es zu viel Hoffnung und Hype, als die Aktie an die Börse kam.

Wenn du deinen Anlagestil kennst, dann musst du herausfinden, was bei diesem Stil schief gehen kann. Bruce Berkowitz, der Manager des Fairholme Fund, hat zum Beispiel eine Liste von Dingen, die Unternehmen oft tun, die zu einer Katastrophe führen. Im Wesentlichen versucht er, ein Unternehmen von seiner Liste zu eliminieren, bevor er es kauft. Die Liste enthält Dinge wie das Aufnehmen von zu vielen Schulden und das Ausgeben von mehr Geld, als ein Unternehmen generieren kann.

Davon kann man drei Dinge lernen. Erstens: Berkowitz hat seinen Prozess untersucht und herausgefunden, wo es oft daneben geht – er hat erkannt, dass er nicht unfehlbar ist. Zweitens hat er eine Liste erstellt, um seine Entscheidungen zu testen. Er stellt sich selbst in Frage, bevor er handelt. Drittens zwingt ihn die Liste dazu, langsamer zu denken und außerhalb des schnellen Denkens zu arbeiten, also außerhalb der Wall Street.

Viel mehr zum Nachdenken

Dies sind nur drei Punkte, die es zu berücksichtigen gilt, aber sie konzentrieren sich auch auf einen wichtigen Punkt. Man ist selbst sein größter Feind, wenn es um das Investieren geht. Daher wirst du deine Performance dramatisch verbessern, indem du einfach die Fehler, die du machst, einschränkst. Es ist kein leichter Weg, aber es ist einer, den gute langfristige Investoren irgendwann gehen müssen. Wenn du das nicht tust, wirst du die gleichen Fehler immer wieder machen, und deine Anlageergebnisse werden darunter leiden.

Aber du hast die Macht, etwas dagegen zu tun. Gib erst einmal zu, dass du, wenn es um Investitionen geht, ein Problem hast – und das bist du.

The post Der Verstand ist der wichtigste Faktor für erfolgreiches Investieren appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Reuben Gregg Brewer auf Englisch verfasst und am 06.04.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Booking Holdings und Kinder Morgan.

