Verstärkung für das Nationalteam der Handwerker / Junge Malerinnen und Maler bereiten sich auf die Europameisterschaften des Handwerks vor / Generationenwechsel auf der FAF 2019 (FOTO)

Frankfurt (ots) -"Bei uns zählt nicht, wo Du herkommst, sondern wo Du hinwillst" -mit diesem Versprechen werben die über 200.000 Maler und Lackierer inDeutschland um talentierten Nachwuchs. Beweis ist dasMaler-Nationalteam, das u.a. bei den Europameisterschaften desHandwerks antritt. Die neuen Mitglieder werden auf der Messe FarbeAusbau und Fassade (20.-23.03.2019 in Köln) vorgestellt.Sie stehen für eine junge, talentierte und ehrgeizige Generationvon Malern: Der 22jährige Mustafa Mohamed Hamdo aus Syrien lebt erstseit vier Jahren in Hamburg. Er spricht perfekt Deutsch und ist inseinem Beruf so gut, dass er sich Ende 2018 für dasMaler-Nationalteam qualifiziert hat. Jessica Jörges aus Dreieichbetreibt einen eigenen Blog über ihre Ausbildung. Sarah Kleiner ausNordrhein hat im zweiten Anlauf ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.Mit wettbewerbsbetonten Trainingseinheiten undleistungsorientierten Workshops wird das Maler-Nationalteam nun aufdie Teilnahme bei den Euroskills im nächsten Jahr in Österreichvorbereitet. Graz 2020 wird eine Herausforderung - GastgeberÖsterreich wird alles tun, um möglichst viele Medaillen abzuräumen.Davor liegt aber noch ein Auswahlwettbewerb, denn nur der oder dieBeste des Teams wird sich mit den Malern aus ganz Europa messen."Das Maler-Nationalteam zeigt, wie anspruchsvoll das Maler- undLackiererhandwerk ist und wie viel Spaß es macht. Dieses Team ist diebeste Werbung für Nachwuchs", so Franz Xaver Neuer vom HauptsponsorCaparol.