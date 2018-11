Unterföhring (ots) -Weltweites Kräftemessen zwischen Team Joko und Team Klaas: Werfindet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen?Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kämpfen in "Das Duell umdie Welt - Team Joko gegen Team Klaas" am Samstag, um 20:15 Uhr aufProSieben erstmals mit eigens zusammengestellten Team um denbegehrten Titel des Weltmeisters. Klaas schickt Tim Mälzer nachTschechien, um dort ein explosives Essen zu servieren. Und#GNTM-Juror Thomas Hayo muss bei einem "Shooting" á la JokoWinterscheidt überzeugen.Tim Mälzer bereitet ein explosives Gericht in Tschechien zuKlaas schickt Tim Mälzer für das Team Joko nach Prag. Zunächstscheint die Aufgabe für den Fernsehkoch recht simpel: In einemheruntergekommenen Produktionsgebäude soll Tim Mälzer eine Kochshowmoderieren. Was er nicht weiß: Klaas hat vor Ort allerhand kleinereund größere Explosionen vorbereitet, die Tim Mälzer gehörig denGeschmack vermiesen sollen. Nur wenn Mälzer das Gericht durch einenParcours, gespickt mit Sprengsätzen, balanciert und am Tischserviert, gilt der Länderpunkt für Team Joko als gewonnen. Kurz vordem Ziel geschieht das Unvorhersehbare: Der TV-Koch wird vom Feuereiner Explosion erfasst. Tim Mälzer: "Und dann ist das passiert, wasnicht passieren sollte. Ich wurde verschluckt von einem Feuerball undhabe mich im Gesicht verbrannt." Klaas: "Wir spielen schon mit demPrinzip, dass man Angst bekommt. Da kann natürlich mal etwaspassieren, was man nicht voraussieht. Ich weiß nicht, wie daspassieren konnte." Joko zeigt sich entsetzt von der Aufgabe, die sichKlaas hat einfallen lassen: "Tim hat mir den Weg zu dieser Karrieregeebnet, die ich heute habe. Du kannst den nicht einfach anzünden!"Thomas Hayo als Topmodel in EstlandIn Estland wird Thomas Hayo für Team Klaas von Joko zu einembesonderen Foto-Shooting eingeladen. "Es steht ein Shooting an, aberich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und dann habe ichmich irgendwann schon gefragt: Es ist 'Duell um die Welt' -vielleicht sind da die Shootings ein bisschen anders", rätselt Hayovor seiner Aufgabe. Für das perfekte Sedcard-Foto muss sich ThomasHayo mit einem Selbstauslöser abschießen - im wahrsten Sinne desWortes. Anstelle einer Kamera ist ein Maschinengewehr auf ihngerichtet. Thomas Hayo: "Am Ende bist du stolz auf dich, haben siegesagt. Ein paar Wochen später stehst du da, die Hände zittern, derPuls rast und du weißt, dass sie dir ein paar Details nicht gesagthaben...".Preview des Duells von Thomas Hayo vorab unterhttp://pro7.de/previewthomashayo.Die glorreichen Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallendann im Studio zwischen Joko und Klaas. Dort kämpfen siegegeneinander um die entscheidenden Länderpunkte und damit um denbegehrten Titel des Weltmeisters. Jeannine Michaelsen führt im Studiodurch das weltweite Kräftemessen.Team Joko am 24. November: Tim Mälzer, Steven Gätjen Team Klaas am24. November: Thomas Hayo, Palina Rojinski"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" am Samstag,24. November, um 20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #DudWBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell