Verstärkung aus Norwegen für Nato-Truppe in Litauen eingetroffen

RUKLA (dpa-AFX) - In Litauen sind 60 norwegische Soldaten mit Ausrüstung eingetroffen, die den von der Bundeswehr geführten Nato-Einsatz in dem baltischen EU- und Nato-Land verstärken sollen. Die Truppen wurden nach ihrer Ankunft am Sonntag auf den Militärstützpunkt Rukla verlegt, wie das Verteidigungsministerium in Vilnius mitteilte. Dort werden sie Teil des seit 2017 stationierten Nato-Gefechtsverbands zur Abschreckung Russlands, der wegen der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt zuletzt verstärkt wurde.

Norwegen stellte nach litauischen Angaben bisher etwa 140 Soldaten der unter deutschem Kommando stehenden Nato-Einheit. Auch Kampffahrzeuge und Panzer hat das Heimatland von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Litauen verlegt, das an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus angrenzt./awe/DP/zb