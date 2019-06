Verstärkung bei den Salesforce Consulting Partnern in Norddeutschland / Satzmedia wird Partner von Salesforce

Hamburg (ots) - Die Hamburger Full-Service-IT-Agentur Satzmediawird Registered Consulting Partner von Salesforce, der weltweitführenden CRM-Plattform."Durch die Aufnahme der weltweit größten CRM-Lösung in unserPortfolio werden wir künftig unsere Kunden auf dem Weg zuzukunftsweisender Kundenbindung und -gewinnung unterstützen", erklärtChristian Satz, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter derSatzmedia GmbH.Mit mehrfach Salesforce-zertifizierten Mitarbeitern wird Satzmediakünftig individuelle Salesforce-Lösungen konzipieren und die Kundenbei der Umsetzung und Prozessanalyse beraten. Dadurch, dass beiSalesforce die gesamte Kundenkommunikation von Marketing überVertrieb bis zum Service auf einer Plattform vereint ist, werdenInformationen zentralisiert und so Kosten und Zeit gespart - und dasohne zusätzlichen Aufwand für die hauseigene IT.Auf dem Marktplatz AppExchange steht eine Vielzahl vonGeschäftsanwendungen zur Verfügung, mit denen Salesforce bequemerweitert werden kann.Über Salesforce:Salesforce, der weltweit führende Anbieter von CustomerRelationship Management (CRM)-Software, ermöglicht Unternehmen, sichin einer vollständig neuen Art und Weise mit ihren Kunden zuvernetzen. Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform. DasUnternehmen wurde 1999 von Marc Benioff gegründet. Heute vertrauenbereits mehr als 150.000 Unternehmen auf Salesforce. WeitereInformationen zu salesforce.com (NYSE: CRM) finden Sie unterwww.salesforce.com/de.Über Satzmedia:Seit 1999 setzt die Satzmedia GmbH als Full-Service-Dienstleisterdigitale Strategien in erfolgreiche Projekte um. Das Angebot richtetsich an Unternehmen, die ihre Prozesse mit Hilfe internetbasierterTechnologien verbessern wollen. Der Fokus liegt dabei auf Anwendungenfür Hersteller sowie den Handel. Das inhabergeführte Unternehmen ausHamburg realisiert maßangefertigte Commerce-Systeme, EnterpriseContent Management-Systeme und webbasierte Lösungen, die invorhandene Systemlandschaften eingebettet werden. Neben der Umsetzungvon Projekten stehen die Mitarbeiter den Kunden auch in den BereichenAnalyse, Beratung und Konzeption zur Seite. Bisherige Kunden undGroßprojekte schließen u.a. Montblanc International GmbH, Weleda AG,Aurubis AG, Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG, Eppendorf AG,Europart GmbH, IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co. KG und Gruner + Jahr GmbHCo KG ein.Pressekontakt:Paul KukowskiSatzmedia GmbHAltonaer Poststraße 922767 HamburgTel: +49 (0) 40 - 1 888 969 - 118Fax: +49 (0) 40 - 1 888 969 - 200E-Mail: p.kukowski@satzmedia.deIndividuelles E-Business und E-Commercehttp://www.satzmedia.deOriginal-Content von: Satzmedia GmbH, übermittelt durch news aktuell