Verstärkung im Bereich Healthcare und Life Sciences: Remko van de Kreeke startet als neuer Direktor bei AlixPartners Schweiz

Zürich (ots) - Das global tätige Beratungsunternehmen AlixPartnersbaut die Branchenexpertise seines Schweizer Teams weiter aus: Seitdem 1. Oktober 2018 ist Remko van de Kreeke als Direktor an Bord -der Experte für Transformation und Effizienzsteigerung wird seinelangjährige Erfahrung bei der Beratung von Unternehmen undOrganisationen der Gesundheitswirtschaft und Pharmaindustrieeinbringen.Remko van de Kreeke (36), neuer Direktor bei AlixPartners inZürich im Bereich Healthcare und Life Sciences, blickt auf mehr alszwölf Jahre Erfahrung als Berater für die Healthcare- undLife-Sciences-Branche zurück. Er hat im Laufe seines Werdegangssowohl zahlreiche namhafte Unternehmen aus den Bereichen Pharma,Medizintechnik und Biotechnologie als auch Gesundheitsorganisationenbei der Planung und Umsetzung herausfordernder Projekten unterstützt.Zusätzlich hat er auch auf Unternehmensseite gearbeitet und verfügtmit dieser Mischung über ein AlixPartners-typisches Profil.Van de Kreeke kommt vom Beratungsunternehmen KPMG, wo er dievergangenen zehn Jahre in Zürich und Amsterdam über mehrereKarrierestufen hinweg Mandanten bei Transformations- undEffizienzsteigerungsprogrammen begleitet hat. Seine beruflicheLaufbahn startete der schweizerische und niederländische Staatsbürgerals Business Analyst beim Mineralöl-Konzern Shell im Retail FinanceBereich. Remko van de Kreeke hält einen Master of Science inInternational Economics and Finance der Tilburg Universität sowieeinen Executive Master in Finanzen und Controlling der NyenrodeBusiness University in den Niederlanden."Der Gesundheits- und der Life-Sciences-Sektor stehen vor grossenHerausforderungen: Wachsender Margendruck, globaler Wettbewerb umMarktführerschaft, sich verändernde Geschäftsmodelle und dieDigitalisierung verlangen von den Akteuren operative Exzellenz undoftmals eine tiefgreifende Transformation", sagt Beatrix Morath,Managing Director und Country Head Schweiz bei AlixPartners. "Ichfreue mich über den versierten Teamzuwachs, mit dem wir denkonzeptionellen und operativen Support unserer Mandanten in diesenBranchen noch weiter intensivieren können." Für AlixPartners Schweizist Remko van de Kreeke ein weiterer seniorer Neuzugang innerhalbkürzester Zeit - erst zum September 2018 waren die beiden neuenDirektoren Arjen de Leeuw den Bouter (Bereich Chemie / Energie) undMartin Büchel (Bereich Financial Services) gestartet.Ein Bild von Remko van de Kreeke finden Sie hier:https://bit.ly/2Pl3dfnÜber AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für dieergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten beizeitkritischen und komplexen Transformations- undErtragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise undfunktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicherRestrukturierung ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Gross-und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.Mit etwa 1.900 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als25 Büros vertreten, darunter seit dem Jahr 2014 auch mit einemeigenen Büro in der Schweiz. AlixPartners-Berater arbeiten anherausfordernden Projekten, die die Zukunft von Unternehmenmassgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denenviel auf dem Spiel steht - When it really matters.www.alixpartners.com