Verstärkte Zuwanderung von Fachkräften hat in Deutschland doppelt so viele Befürworter wie Gegner

Frankfurt am Main (ots) -- Repräsentative Befragung von KfW Research ermittelt relativeMehrheit von 44% für verstärkte Fachkräftezuwanderung- 21% sind für geringere Zuwanderung von Fachkräften, 30%befürworten bestehendes Niveau- Einstellung der Deutschen zur Zuwanderungspolitik hängt vonBildung, Einkommen und Region abFachkräfteengpässe machen immer mehr Unternehmen in DeutschlandProbleme bei der Besetzung von offenen Stellen. Aktuell spielthierfür der seit langem anhaltende Arbeitsmarktboom eine Rolle,mittelfristig wird darüber hinaus der demografische Wandel für einenproblematischen Rückgang an Erwerbspersonen sorgen. Neben einerweiteren Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Eltern, Älteren undGeringqualifizierten ist qualifizierte Zuwanderung einunverzichtbarer Teil der Fachkräftesicherung. Einer repräsentativenBevölkerungsumfrage von KfW Research zufolge sind 44% der Deutschenzwischen 18 und 67 Jahren der Ansicht, dass Deutschland sich stärkerals bisher um Fachkräftezuwanderung bemühen sollte. 30% befürwortenBemühungen auf gleichbleibendem Niveau. Insgesamt sind damit dreiViertel der deutschen Erwerbspersonen der Fachkräftezuwanderunggegenüber grundsätzlich positiv eingestellt. Allerdings sprechen sichauch 21% für eine geringere Zuwanderung von Fachkräften als bisheraus.Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, sagt: "Selbst wenn esuns gelingt, die Erwerbsquoten von Frauen und Älteren weiter zuerhöhen, wird der demografische Wandel die Erwerbsbevölkerung in denkommenden 25 Jahren um 3 bis 4 Millionen reduzieren. Deshalb brauchtDeutschland deutlich mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Aktuellprofitiert unsere Volkswirtschaft von zahlreichen Zuwanderern aus derEU, insbesondere aus Polen und Rumänien. Doch ihre Zahl wirdabnehmen. Denn unsere europäischen Nachbarn altern ebenfalls undholen erfreulicherweise ökonomisch auf. Qualifizierte Zuwanderung vonanderen Kontinenten wird deshalb immer wichtiger. Aktuell kommenjährlich ca. 50.000 Fachkräfte aus Asien, Afrika und Amerika - dassind auf lange Sicht zu wenige. Unsere Umfrage zeigt, dass dieBevölkerung den Bedarf an ausländischen Fachkräften sieht. Das inBerlin auf den Weg gebrachte "Fachkräfteeinwanderungsgesetz" soll nunden Arbeitsmarkt für Zuwanderer mit nicht-akademischen Abschlüssenweiter öffnen."Die Haltung zur Zuwanderung weicht in verschiedenenBevölkerungsgruppen vom Durchschnitt ab - allerdings bleiben dieBefürworter einer stärkeren Fachkräftemigration stets in derrelativen Mehrheit. Am deutlichsten treten Unterschiede nach demberuflichen Bildungsniveau und nach dem Einkommen hervor. Je höherder berufliche Bildungsabschluss desto häufiger wird verstärkteFachkräftezuwanderung befürwortet. So sprechen sich z. B.Uni-Absolventen mit 58 % besonders häufig für mehrFachkräftezuwanderung aus. Auch Personen mit einemNetto-Haushaltseinkommen von über 5.000 EUR sind mit 65 % weitüberdurchschnittlich oft dieser Ansicht, bei Einkommen unter 2.000EUR sind es mit 40 % deutlich weniger.Neben den ausgeprägten Einkommens- und Bildungsunterschieden gibtes auch ein deutliches Stadt-Land-Gefälle: Im ländlichen Raum, d. h.in Dörfern und Kleinstädten bis 20.000 Einwohner, sind 40% derBevölkerung für mehr Fachkräftezuwanderung. Der Anteil ist inGroßstädten (ab 500.000 Einwohnern) mit 50 % deutlich größer. Auchzwischen den Bundesländern unterscheiden sich diezuwanderungspolitischen Positionen, wenngleich in allen Landesteilendie Befürworter stärkerer Fachkräftezuwanderung überwiegen.Norddeutschland sieht überdurchschnittlichen Bedarf, vor allemHamburg und Schleswig-Holstein. Dort sind jeweils 59% derErwerbsbevölkerung für verstärkte Fachkräftezuwanderung, aber nur 13%(SH) bzw. 16% (HH) dagegen. In den ostdeutschen BundesländernSachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg befürworten nur 33bis 38% verstärkte Fachkräftezuwanderung, während mit 23 bis 29%überdurchschnittlich viele die Gegenposition vertreten.Die aktuelle Studie von KfW Research zum ThemaFachkräftezuwanderung ist abrufbar unter http://ots.de/hjHInzWeitere Informationen finden Sie auf unserer Themenseite"Zuwanderung":https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Zuwanderung.htmlPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell