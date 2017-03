Verspätungen wegen Warnstreiks am Stuttgarter Flughafen

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

STUTTGART (dpa-AFX) - Ein Warnstreik des Bodenpersonals hat am Stuttgarter Flughafen am Freitag zu leichten Verspätungen und längeren Warteschlangen geführt.



Etwa 90 Prozent der Beschäftigten in der Frühschicht beteiligten sich daran, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte. Insgesamt sollten gut 70 Beschäftigte der Flughafentochter SGS am Morgen ihre Arbeit niederlegen. Das Ende des Warnstreiks ist Verdi zufolge noch offen. Der Airport rief Reisende auf, mehr Zeit einzuplanen. Insgesamt hielten sich die Einschränkungen aber in Grenzen.

Im Laufe des Tages wollten die Arbeitnehmer dem Staatsministerium ihre Forderungen vortragen. Am Mittwoch hatte die Flughafentochter SGS ihre Offerte nachgebessert: So soll der Stundenlohn im ersten Jahr pauschal für alle Entgeltgruppen um 55 Cent erhöht werden. 2018 würde das Einkommen um 3,33 Prozent steigen - das entspricht je nach Entgeltgruppe circa 31 bis 53 Cent. Neben einer Gewinnbeteiligung für das Jahr 2018 ist die SGS nach Verdi-Angaben zudem bereit, eine Pauschale in Höhe von 700 Euro auszuzahlen. Die Gewerkschaft hält das Angebot nach wie vor für zu niedrig./lan/DP/stb