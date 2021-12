Verspätungen am Flughafen BER wegen Enteisung von Flugzeugen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Winterwetter hat am Freitag zu Verspätungen am Flughafen BER geführt. Wegen der notwendigen Enteisung der Flugzeuge komme es zu Verzögerungen, teilte die Betreibergesellschaft mit. Betroffen waren auch Politiker, die in sozialen Medien ihrem Ärger Luft machten. Der FDP-Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff wartete nach eigenen Angaben mindestens drei Stunden. Etwas Schnee im Dezember sei normal, betonte er. Als Deutscher schäme man sich für den Flughafen. Der CDU-Abgeordnete Patrick Sensburg spottete schon am Vorabend: "Schön, wenn man länger im Flieger wartet, als der Flug dauern wird."/bf/DP/stw