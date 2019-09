Versorgungslücken wachsen trotz Einstellungsrekord in der Pflege Nach aktuellen IAB-Zahlen fordert der bpa eine angemessene / Finanzierung der Altenpflege, um Versorgung zu sichern

Hannover (ots) - Der Beschäftigtenzuwachs in der Pflege verläuftmehr als doppelt so schnell wie in den übrigen Branchen. Zu diesemErgebnis kommt eine Regionalstudie des Instituts für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Demnach hatsich die Zahl der sozialversicherungspflichtigenBeschäftigungsverhältnisse in der Pflege zwischen 2008 und 2018 um 44Prozent erhöht, während die Beschäftigung insgesamt nur um gut 21Prozent gewachsen ist. Doch auch diese Entwicklung reiche nicht aus,um den Bedarf an Pflege zu decken, warnt die niedersächsischeLandesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialerDienste e.V. (bpa) Ricarda Hasch. Für immer mehr Pflegebedürftige inNiedersachsen stehe die benötigte oder gewünschte Versorgung nichtzur Verfügung."Diese Zahlen zeigen einmal mehr eindrucksvoll, wie interessantdie Pflegebranche für viele Beschäftigte ist", sagt Hasch. "Immermehr Menschen entscheiden sich für eine berufliche Laufbahn in derPflege." Der Bedarf an Pflegekräften steige angesichts der alterndenBevölkerung jedoch deutlich schneller. "Die Unternehmen engagierensich, um attraktive Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeiterinnen undMitarbeiter zu schaffen, werden aber von der Politik und denKostenträgern ausgebremst", kritisiert Hasch. In keinem Bundeslandwerde zum Beispiel die ambulante Pflege so schlecht bezahlt wie inNiedersachsen. "Pflegedienste und auch stationäre Einrichtungenbrauchen aber eine angemessene Finanzierung ihrer Arbeit, um dieGehälter der Pflegenden weiter steigern zu können. Nur dann bestehteine Chance, dass die vorhandenen Versorgungslücken nicht weiterwachsen und letztendlich sind Landesregierung und Pflege- wieKrankenkassen für die Sicherstellung der Versorgung zuständig", soHasch.Für ihren Vorstandskollegen Thorsten Meilahn mahnt eine weitereZahl der Regionalstudie dringend zum Handeln. "Das IAB hat erneutbelegt, dass in der Pflege zwar mit einem Medianentgelt von 3.087Euro gut bezahlt wird. In der Krankenpflege werden allerdings immernoch etwa 200 Euro mehr verdient, als wir in der Altenpflege bezahlenkönnen." Meilahn fordert die Kostenträger dringend auf, in dennächsten Wochen den Weg für deutliche Vergütungssteigerungen frei zumachen, damit die Ungleichbehandlung bei der Refinanzierung derGehälter ein Ende hat und diese steigen können. "Wenn zum 1. Januar2020 die Generalistische Pflegeausbildung startet und es nur nocheinen einheitlichen Pflegeberuf gibt, muss in beiden Teilen derBranche gleich gut bezahlt werden, damit die Altenpflege nicht dergroße Verlierer der Reform wird."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.400 in Niedersachsen) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Henning Steinhoff, Leiter derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0511/12 35 13 40 oder 0162/132 1678, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell