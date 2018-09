Versorgungsengpässe lindern - Personalgewinnung durch qualifizierte Zuwanderung unterstützen / Der bpa zur heutigen PK des IW Köln

Berlin (ots) - Die heutige Veröffentlichung des Instituts derdeutschen Wirtschaft Köln zum Pflegenotstand bestätigt viele unsererZahlen, sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbietersozialer Dienste e. V. (bpa) Bernd Meurer. "Wer ständig daraufherumreitet, in der Altenpflege würde nur alles schlechter, ignoriertdie Fakten. Den meisten Experten scheint nicht einmal bekannt zusein, dass in der Altenpflege schon seit Jahrzehnten verbindlichePersonalschlüssel mit den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgernvereinbart sind. Alleine in den letzten beiden Jahren gelang es,100.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zubesetzen. Die Personalausstattung der Pflegeheime wurde mit derletzten Pflegereform um fast 10 Prozent angehoben. Es ist hilfreich,wenn nun das IW Köln sehr deutlich auf diese Entwicklung hinweist. Esgibt kaum einem Beruf, den Beschäftigte so lange aktiv ausüben wieden Pflegeberuf mit einer deutlich überdurchschnittlichenVerweildauer. Richtig ist aber auch, dass trotz dieser sehr positivenund kaum beachteten Entwicklung der Beschäftigten die Zahl derpflegebedürftigen Menschen noch schneller wächst. Daher müssenweiterhin erhebliche Anstrengungen unternommen werden, wenn einesichere Versorgung im Alter und bei Pflegebedürftigkeit eineselbstverständliche Errungenschaft bleiben soll. Wer hier dieArbeitgeber in der Pflege bei der Personalgewinnung auch durchqualifizierte Zuwanderung unterstützt, sichert damit die verlässlichePflege und Betreuung im Alter."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell