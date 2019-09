Versorgung vernetzt denken - der MSD Gesundheitspreis verbindet (FOTO)

Haar/München (ots) -Im Rahmen des 9. MSD Gesundheitsforums hat das forschendePharmaunternehmen innovative Versorgungsprojekte mit dem MSDGesundheitspreis 2019 gewürdigt. Die sieben Preisträger wurden voneiner Expertenjury aus 52 Bewerbungen ausgewählt und erhielten einPreisgeld von insgesamt 110.000 Euro. Zusätzlich wurde zum zweitenMal ein Publikumspreis in Höhe von 5.000 Euro vergeben.Chantal Friebertshäuser, Geschäftsführerin MSD Deutschlandgratuliert allen Gewinnern: "Der MSD Gesundheitspreis zeigt, dass manVersorgung vernetzt denken muss. Mit digitalen Tools, die denMenschen in den Mittelpunkt stellen. Dank Synergien zwischen denPartnern in Gesundheit und Pflege, die wir bei MSD mit diesem Preisund unserem Gesundheitsforum stärken wollen, finden wir die bestenGesundheitslösungen für die Menschen in Deutschland.""Wir sehen den MSD Gesundheitspreis als große Anerkennung dafür,dass es sich lohnt, den Blick zu weiten, um Versorgung neu zu denkenund voranzubringen," so Dr. Michael Kusch, vom isPO Projekt (isPO -Integrierte sektorenübergreifende Psychoonkologie,Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin). "Wir freuenuns auf den heutigen Austausch mit den Akteuren derGesundheitsbranche, da nur gemeinsam zukunftsweisende Lösungenentwickelt werden können."Während des Gesundheitsforums standen die Chancen durch Vernetzungim Fokus. Bei einem Start-Up Pitch konnten junge Unternehmenerfahrenen Akteuren ihre Ideen für die Versorgung von morgenvorstellen, um diese gemeinsam zu realisieren. Ein Panel beleuchtetedie Bedeutung von Smart Data für eine bessere, patientenzentrierteVersorgung. Ärzte und Versicherungen diskutierten über die Potenzialesektorübergreifender Medizin.Schirmherrin Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin fürGesundheit und Pflege, würdigt die integrative Leistung des MSDGesundheitsforums: "Forschung braucht Ideen und Austausch. Es istdaher gut und wichtig, dass MSD mit dem Gesundheitsforum seit 2011das Gespräch mit den vielen Akteuren in unserem Gesundheitssystemsucht - mit dem Ziel, die Versorgung der Patienten in Deutschlandweiter zu verbessern."Dr. Ursula Marschall von der Krankenkasse BARMER ergänzt: "DasGesundheitsforum ist eine hervorragende Gelegenheit, sichauszutauschen. Innovative Projekte und digitale Angebote zeigenLösungen für die Zukunft auf, wie die Versorgung für die Patientenpersönlicher und zuverlässiger wird - in der Stadt und auf dem Land."Die Jury-Entscheidungen im Überblick:- Rang 1: isPO - Integrierte sektorenübergreifendePsychoonkologie, Universitätsklinikum Köln, Klinik I für InnereMedizinDas Projekt entwickelte eine gestufte psychoonkologischeInformation, Beratung und Behandlung, implementierte sie in vierärztlichen Versorgungsnetzwerken und evaluierte sie umfassend. Dieneue Versorgungsform soll zur vierten Säule der Krebstherapie werden.- Rang 2: MUT - MUltidimensionales, Technologiegestütztes Konzeptfür den Kulturwandel bei der Händehygiene, HeliosUniversitätsklinikum Wuppertal; HyHelp AGDurch ein technisches System und Gesamtkonzept erhalten Pflegendeund Ärzte direktes, persönliches Feedback für ihre Händehygiene. DasProjekt bewirkte einen Rückgang der Infektionsrate um 40%.- Rang 3: Online Therapie bei Angst, Selfapy GmbH; AOKNiedersachsenDas Projekt will mit einem begleiteten OnlineInterventionsprogramms in der Wartezeit auf einen ambulantenPsychotherapieplatz die Versorgung von Menschen mit einerAngststörung verbessern. Es bietet Soforthilfe und reduziert dieSymptome des Patienten frühzeitig.- Sonderpreis "Lösung von Versorgungsproblemen durchDigitalisierung": Mind:Pregnancy - Achtsamkeits- undGeburtsangstreduzierendes digitales Training in derSchwangerschaft, Universitätsfrauenklinik Heidelberg;Medizinische Universitätsklinik Tübingen, Abt. fürPsychosomatische Medizin und PsychotherapieMind:Pregnancy soll psychische Belastung in der Schwangerschafterkennen und verbessern. Durch ein systematisches Screening, einempsychologischen Erstgespräch sowie einer digitalenAchtsamkeitsapplikation werden Schwangere im Umgang mit Stress undÄngsten geschult, um Gesundheits- und Bewältigungsstrategien zufördern.- Sonderpreis "Arztnetze/Community Medicine": SDM in der BremerHzV - Verbesserte Versorgung von Menschen mit chronischenErkrankungen durch Shared-Decision-Making, AOKBremen/Bremerhaven; Handelskrankenkasse (hkk);Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus KielZiel des Projekts ist eine bessere Versorgung von Menschen mitchronischen Erkrankungen durch ein verbessertesArzt-Patienten-Verhältnis. Gleichzeitig können dabei Kosten in derGKV reduziert werden.- Sonderpreis "Verbesserung der konkreten Versorgung auf Ergebnis-und Prozessebene durch Patientenbeteiligung": ModuS - ModularesSchulungsprogramm für chronisch kranke Kinder, Jugendliche undderen Eltern, Medizinische Hochschule Hannover; KinderhospitalOsnabrückMit Hilfe der ModuS-Patientenschulungen werden Familien mitchronisch kranken Kindern und Jugendlichen fit gemacht für ihrbesonderes Leben. In Gruppen werden Zielgruppen angepasstkrankheitsrelevantes Wissen und Fertigkeiten vermittelt. Diesverbessert somatische Outcomes sowie die Krankheitsbewältigung undTeilhabe der gesamten Familie.- Sonderpreis "Medizinische oder organisatorische BreakthroughInnovation/Leuchtturmprojekt": EasyOncology - Qualitätssicherungonkologischer Tumorboards, Easy Medical Applications GmbHTumorboards sind ein notwendiges Qualitätskriterium fürzertifizierte onkologische Zentren, das aber von der Expertise derTeilnehmer abhängt. Erstmals ermöglicht ein Expert-curated DecisionSupport System eine transparente und klinikübergreifendeQualitätssicherung onkologischer Therapieentscheidungen.Der Publikumspreis Damit diejenigen eine Stimme bekommen, die vonden Lösungen profitieren, gibt es seit 2018 einen Publikumspreis.3293 User haben online vom 1. August bis 17. September 2019 aus neunFinalisten ihren Favoriten gewählt.Der Publikumspreis 2019 geht an Online Therapie bei Angst, SelfapyGmbH; AOK Niedersachsen Das Projekt will mit einem begleiteten OnlineInterventionsprogramms in der Wartezeit auf einen ambulantenPsychotherapieplatz die Versorgung von Menschen mit einerAngststörung verbessern. Es bietet Soforthilfe und reduziert dieSymptome des Patienten frühzeitig. Die Bewerbung zum MSDGesundheitspreis 2020 startet ab sofort und endet am 31.03.2020.Über den MSD GesundheitspreisDer MSD Gesundheitspreis zeichnet seit 2012 Projekte aus, dievorbildhaft neue Wege in der Versorgung gehen und so als Modell fürweitere Vorhaben dienen können. Dabei werden nur Projekte prämiert,die bereits in der Versorgungsrealität umgesetzt und evaluiertwurden. Weitere Informationen: www.msd.de/gesundheit-imdialog/gesundheitspreisÜber MSD:MSD - in den USA und Kanada Merck & Co., Inc., mit Sitz inKenilworth, NJ, USA - ist ein führendes globalesGesundheitsunternehmen, das seit mehr als 125 Jahren neue Lösungenfür Gesundheitsprobleme weltweit erforscht und weiterentwickelt. DasUnternehmen ist mit rund 69.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländernvertreten. Im Jahr 2018 hat MSD einen Umsatz von rund 42,3 MilliardenUS-Dollar erzielt und ist gemessen am Umsatz der fünftgrößteArzneimittelhersteller weltweit (Forbes Global 2000 List 2018). InDeutschland hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Haar beiMünchen.Im Kerngeschäft erforscht, entwickelt, produziert und vertreibtMSD verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe und Biologikasowie Präparate für die Tiergesundheit. Um auch weiterhin mitinnovativen Gesundheitslösungen erfolgreich zu sein, investiert MSDjeden vierten US-Dollar in Forschung und Entwicklung (rund 9,8Milliarden US-Dollar im Jahr 2018). Im Fokus stehen hier sowohlPrävention als auch Behandlung von Krebs, kardiovaskulärenErkrankungen, Alzheimer und Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola.Darüber hinaus bietet MSD mit vielfältigen CorporateResponsibility-Programmen Lösungen für Gesundheitsprobleme in allerWelt.Pressekontakt:MSD Sharp & Dohme GMBHAriane M. Malfertheinerariane.maria.malfertheiner@msd.de089-4561 1270Original-Content von: MSD SHARP & DOHME GmbH, übermittelt durch news aktuell