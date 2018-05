Versorger Badenova steigert Gewinn trotz Umsatzminus

FREIBURG (dpa-AFX) - Die Senkung der Erdgaspreise hat beim südbadischen Energieversorger Badenova den geplanten Sprung über die Milliarden-Marke beim Umsatz verhindert.



Weil das Freiburger Unternehmen aber die Kosten deutlich senken konnte, fiel der Gewinn im vergangenen Jahr trotz Umsatzminus höher aus als 2016. Wie Badenova am Mittwoch mitteilte, stieg der Jahresüberschuss von 55,8 auf 57,2 Millionen Euro. Der Umsatz hingegen ging von 970,1 auf 938,8 Millionen Euro zurück. Der Versorger mit rund 1350 Mitarbeitern konnte den Erdgasabsatz zwar steigern, senkte nach eigenen Angaben aber gleich zweimal den Preis. Außerdem ging im Stromgeschäft ein Großkunde verloren, so dass in diesem Segment der Absatz zurückging./eni/DP/fba