Versicherungstipp: Wohnungsbrand: Rauchmelder können Leben retten

Saarbrücken (ots) -- Laut einer forsa-Umfrage machen sich 56 Prozent der DeutschenSorgen, dass ihr Haus bzw. ihre Wohnung in Brand geraten könnte.- CosmosDirekt-Versicherungsexperte Bernd Kaiser gibt Tipps fürden Ernstfall.Es gibt kaum etwas Privateres als die eigenen vier Wände. KeinWunder, dass die Unverletzlichkeit des Wohnraums sogar ein Grundrechtist. Doch mit Wertvollem sind bekanntlich auch Verlustängsteverbunden. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt fürchtet sich die Mehrheit der Deutschen vor einemHausbrand.(1) Wie Mieter und Eigentümer für den Ernstfall vorsorgen,erklärt CosmosDirekt-Versicherungsexperte Bernd Kaiser.Kleine Unachtsamkeit mit großen FolgenHatte ich den Herd wirklich ausgeschaltet? Ist das Bügeleisen nocheingesteckt? Laut forsa-Umfrage sorgt sich mehr als die Hälfte derDeutschen (56 Prozent) vor einem Brand in ihren Wohnräumen. Alshäufige Ursachen werden oftmals Elektrizität und menschlichesFehlverhalten genannt. Bricht ein Brand aus, ist der Rauch oftgefährlicher als die Flammen. "Selbst kleine Schwelbrände setzen Gasefrei, die lebensgefährlich sind. Da im Schlaf der Riechsinn desMenschen inaktiv ist, wird der Geruch oft nicht rechtzeitigwahrgenommen", so Bernd Kaiser. Ein Rauchmelder kann Leben retten.Seit 1. Januar 2017 gilt bundesweit das Gesetz zur Installation vonRauchmeldern. Tipp: Am besten sollten Rauchmelder in Schlaf- undKinderzimmern sowie in Fluren angebracht werden, die als Rettungswegenach draußen führen.Smarte Rauchmelder helfen bei AbwesenheitEin Rauchmelder kann schlimme Folgen eines Brandes verhindern.Aber was tun, wenn das Feuer während der eigenen Abwesenheitausbricht? Smarte Rauchmelder können helfen, indem sie den Besitzerper SMS oder E-Mail direkt benachrichtigen. Die schnelle Rettung kannso auch von unterwegs oder aus dem Urlaub gerufen werden. Wie dieforsa-Umfrage belegt, würden 49 Prozent der Deutschen gerne einenvernetzen Rauchmelder nutzen, doch nur drei Prozent besitzen ihnbislang auch tatsächlich. Um diesem Wunsch nach Sicherheit undVernetzung nachzukommen, fördert CosmosDirekt bei Abschluss einerHausratversicherung im Comfort-Tarif den Erwerb eines Nest ProtectRauch- und Kohlenmonoxid-Melder mit einem Preisnachlass von fünfzigProzent. Bernd Kaiser erklärt, für welche Schadenfälle dieVersicherung im Brandfall aufkommt: "Brandschäden werden von denVersicherern danach unterschieden, ob sie Einrichtungsgegenständeoder die Immobilie selbst betreffen. Für ersteres ist dieHausratversicherung, für letzteres die Wohngebäudeversicherungzuständig. Beide ersetzen bestimmte Kosten nach einem Haus- oderWohnungsbrand, je nachdem, wo die Schäden entstanden sind. Kommt eszu einem Brand im Eigenheim, erstattet die Hausratversicherung denzerstörten Besitz und übernimmt die Kosten für eine vorübergehendeHotelunterbringung."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Smartes Wohnen" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImOktober 2016 wurden in Deutschland 1.000 Männer und Frauen ab 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-brandgefahrWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/