Versicherungstipp: Wildunfall - Richtig absichern für den Ernstfall

Saarbrücken (ots) -- Noch nie wurden so viele Wildunfälle gemeldet wie im Jahr 2016.- Wie Autofahrer den Zusammenstoß mit Wildtieren vermeiden, was imErnstfall zu tun ist und welche Versicherung hilft, erklärtFrank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt.Rechnerisch gesehen kommt es auf deutschen Straßen täglich zu mehrals 720 Wildunfällen. Das ist die traurige Rekordbilanz desGesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für dasJahr 2016. Damit stieg die Zahl der Unfälle mit Rehen, Wildschweinenund anderem Wild im Vergleich zu 2015 von 263.000 auf 264.000 an. Wiesich ein Zusammenstoß vermeiden lässt und welche Versicherung im Falleines Wildunfalls einspringt, erklärt Frank Bärnhof,Versicherungsexperte von CosmosDirekt, dem Direktversicherer derGenerali in Deutschland.Wie man Wildunfälle vermeiden kannGerade im Herbst, wenn die Tiere in den Feldern weniger Nahrungund Deckung finden, kreuzen sie Straßen besonders häufig. Dann ist inder Nähe von Wald und Feldern Vorsicht geboten - vor allem in derDunkelheit oder bei Dämmerung. Um rechtzeitig reagieren zu können,empfiehlt Frank Bärnhof, die Geschwindigkeit zu reduzieren undvorausschauend zu fahren: "Bleiben Tiere reglos auf der Fahrbahnstehen, empfiehlt es sich, kontrolliert zu bremsen, abzublenden undzu hupen, um sie zu vertreiben."Wenn der Zusammenstoß unvermeidbar istBleibt das Tier trotz Licht und Hupe reglos auf der Fahrbahnstehen und der Bremsweg ist zu lang: "Dann hilft nur noch, dasLenkrad festzuhalten und möglichst geradeaus zu fahren. VonAusweichmanövern ist dagegen abzuraten: Zwar können sie die Tiereretten - für den Menschen aber bergen sie das Risiko eines nochgefährlicheren Zusammenstoßes, etwa mit einem entgegenkommendenFahrzeug oder einem Baum", sagt Frank Bärnhof.Auf der sicheren Seite mit dem Wildschaden-SchutzIst es zu einem Wildunfall gekommen, springt dieTeilkaskoversicherung ein: Sie kommt für Schäden am eigenen Auto auf,wenn sie durch eine Kollision mit sogenanntem Haarwild - alsoWildschweinen, Rehen, Hirschen, Füchsen oder Hasen - entstanden sind.Unfälle mit Rindern, Pferden, Schafen oder Ziegen sind jedoch nichtdurch jede Teilkasko abgedeckt. "Versicherte sollten nachprüfen, wannihre Police greift", rät Frank Bärnhof. "Gut geschützt sind sie miteinem erweiterten Wildschaden-Schutz, der beim Zusammenstoß mitTieren aller Art greift."Richtig handeln nach einem Wildunfall- Unfallstelle sichern: Warnblinkanlage einschalten undWarndreieck aufstellen.- Polizei benachrichtigen.- Verletztes oder getötetes Tier nicht anfassen.- Wildunfallbescheinigung für die Versicherung ausstellen lassen,entweder vom Förster oder vom Jagdpächter.- Versicherung informieren: Fotos von Unfallort, Tier und Fahrzeugunterstützen die rasche Schadensregulierung.(1) GDV: http://ots.de/shr5wB