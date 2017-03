Versicherungstipp: Vorschneller Autoreifenwechsel kann teuer werden

Saarbrücken (ots) -- 15 Prozent der deutschen Autofahrer nutzen Ganzjahresreifen undsparen sich den Reifenwechsel.(1)- Für alle anderen steht mit milderen Temperaturen der Umstieg aufSommerreifen an.- Wer allerdings die Reifen zu früh wechselt, riskiert Kosten.Der Frühling steht vor der Tür und damit für die meisten Deutschenauch der Reifenwechsel. Diesen können sich 15 Prozent der Autofahrersparen - sie nutzen Ganzjahresreifen. Das ergab eine repräsentativeforsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt. Was gegen dieUniversal-Gummis spricht und wieso Reifenwechsler die Winterpneusnicht zu früh abnehmen sollten, erklärt Frank Bärnhof,Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt.Ganzjahresreifen nur bedingt allwettertauglichDie komfortable Variante: Mit Ganzjahresreifen sparen sichAutofahrer neben dem lästigen Wechsel auch die Einlagerung der Pneus.Doch den Spagat zwischen vereisten Straßen und sonnenerhitztem Teermeistern die Gummi-Allrounder oft mit Einbußen bei derFahrsicherheit. Das nehmen nur wenige in Kauf: Laut Umfrage wechseln83 Prozent der Befragten von Sommer- auf Winterreifen - und habendamit mehr Grip auf den Straßen. Denn weiche Winterreifen sindelastischer und haften auf frostigen Straßen besser. Bei höherenAußentemperaturen dagegen bietet die härtere Gummimischung derSommerreifen mehr Halt und Fahrstabilität.Skifahrer sollten mit Reifenwechsel wartenWer zu Ostern einen Ausflug auf die Piste plant oder in die Bergefährt, sollte mit dem Wechsel noch warten. Denn in den verschneiten,matschigen oder vereisten Höhenregionen Deutschlands riskierenAutofahrer mit Sommerreifen neben einem Unfall auch ein Bußgeld von60 Euro - selbst im vermeintlichen Frühjahrsmonat April. Gleichesgilt im Skiparadies Österreich. Werden dort zusätzlich andereVerkehrsteilnehmer gefährdet, drohen theoretisch bis zu 5.000Euro.(2) "Doch nicht nur von Seiten der Gesetzeshüter drohen Kosten",erklärt Frank Bärnhof. "Kommt es aufgrund falscher Bereifung zu einemUnfall, kann das in der Kaskoversicherung zu Leistungskürzungenführen. Das kann schnell teuer werden."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Autofahren im Winter" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImDezember 2016 wurden in Deutschland 1.501 Personen ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.314 Autobesitzer.(2) ÖAMTC: http://ots.de/sKSVTBei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: http://ots.de/B8WBHInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.de.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7100Telefax: 0681 966-6662E-Mail: stefan.goebel@cosmosdirekt.deSabine GemballaUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560Telefax: 0681 966-6662E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell